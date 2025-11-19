Alcoy impulsa una renaturalización que combina biodiversidad y resiliencia climática

Alcoy vive un momento clave en su apuesta por convertirse en una ciudad más verde, resiliente y conectada con su entorno natural. El Ayuntamiento ha articulado una estrategia que combina la renaturalización urbana con la gestión del riesgo climático, unificando políticas que hasta ahora trabajaban de manera paralela. El núcleo de este impulso es el proyecto AlcoiBioUp!, dotado con más de 3,5 millones de euros de fondos europeos, que se complementa con la reciente creación de una gran área de Protección del Medio Ambiente y Prevención frente a la Emergencia Climática.

El alcalde, Toni Francés, explica que esta decisión «supone un paso adelante en la forma de entender las políticas ambientales y de protección civil como dos caras de la misma moneda. Proteger el medio ambiente es también proteger a las personas y anticiparnos a los riesgos derivados del cambio climático». Por eso, la nueva área —que dirige el edil Raül Llopis— agrupa las competencias de Protección Civil, Emergencias, Transición Ecológica y Medio Ambiente.

La otra pieza operativa de este cambio de enfoque es AlcoiBioUp!, proyecto dotado con una financiación europea que cubre más del 90% del presupuesto total y que interviene en varios espacios naturales y periurbanos del municipio —los barrancos del Serpis y el Barxell, el Barranc del Cint, la Vaguada o el Barranquet de Soler— así como en calles, parques y zonas verdes, para reforzar la conectividad ecológica, mejorar ecosistemas degradados y aumentar la biodiversidad urbana.

El ayuntamiento alcoyano ha creado una nueva área municipal de Protección del Medio Ambiente y Prevención frente a la Emergencia Climática. / .

Las actuaciones incluyen reforestación con especies autóctonas, eliminación de invasoras, creación de senderos y miradores, naturalización de espacios urbanos, mejora de parques consolidados y nuevas zonas de educación ambiental, como la de La Vaguada o el futuro arboretum del Barranquet de Soler. «Queremos que la infraestructura verde, además de constituir un espacio para el disfrute de la ciudadanía, sea útil: que reduzca el calor urbano, mejore la infiltración del agua, refuerce la flora y fauna local y nos prepare mejor ante fenómenos climáticos cada vez más extremos», destaca Francés.

AlcoyBioUp! prevé finalizar sus principales obras en 2025, aunque el Ayuntamiento insiste en que la renaturalización requiere continuidad más allá del plazo administrativo. «El objetivo final es transformar la relación de la ciudad con su entorno, mejorar la calidad de vida y crear herramientas reales de resiliencia. Es un proyecto para hoy, pero sobre todo para las próximas generaciones».

En este marco, el Ayuntamiento ha decidido reforzar también la red municipal de refugios climáticos, espacios seguros adaptados para ofrecer condiciones ambientales adecuadas durante episodios de temperaturas extremas. Estos refugios —que combinarán zonas verdes renaturalizadas, edificios públicos adaptados y ámbitos de sombra y confort climático— forman parte de la hoja de ruta municipal para anticiparse a los efectos de las olas de calor y garantizar protección a toda la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables.

Con esta estrategia, Alcoy alinea sus políticas ambientales con la Agenda Urbana 2030 y la red de ciudades que avanzan hacia un modelo más sostenible y adaptado al cambio climático, integrando urbanismo, biodiversidad, educación ambiental y prevención como un único eje de transformación local.