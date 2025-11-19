La obra ambiental ordenada por la justicia que llega 16 años después a Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha sacado a licitación la ejecución de las obras del proyecto de reposición de un tramo del cauce y de la conectividad ecológica de los barrancos en la inacabada urbanización de Serelles, impulsada por la promotora Luxender.

Una actuación en base a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 2009, ratificada por el Supremo, que resolvía que varios viales del complejo residencial vulneraban la declaración de impacto ambiental, se empleaban para tráfico rodado vías pecuarias y no se respetaba la condición de corredor ecológico de los barrancos. Y es que algunos barrancos habían quedado interrumpidos por las calles de la urbanización. Y se va a recuperar la orografía original.

La zona de Serelles, en una imagen de hace unos días / Juani Ruz

Esta intervención cuenta con un presupuesto base de licitación de 884.729,18 euros (IVA incluido) y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas. Una vez adjudicado el contrato y firmada el acta de comprobación del replanteo, el plazo de ejecución previsto para completar los trabajos es de tres meses, según han informado este miércoles desde el Ayuntamiento.

Esta actuación responde directamente al hecho que el Ayuntamiento es el agente urbanizador del sector por gestión directa, después de resolver tal condición a la mercantil Luxender, que entró hace más de una década en concurso de acreedores y liquidación. Y es financiada con los avales ejecutados en su momento a esta empresa.

Una obra que desembocó en una multa del Gobierno al Ayuntamiento El Consistorio ha tenido que hacer frente en solitario, dado que Luxender estaba en proceso de liquidación, a la multa de 601.012 euros del Gobierno por los daños causados en los barrancos. En cambio, la reparación de los daños al dominio público hidráulico, que se valoraban entonces en 674.183 euros, se abonan con cargo a los 3,5 millones en avales requisados a la promotora. En el verano de 2012 el Consejo de Ministros formalizó la sanción al considerar graves los desperfectos cometidos durante los trabajos de urbanización de Serelles, que provocaron deterioros tanto en barrancos como en las vías pecuarias del Teular del Llonganissero y Collao Sabata. Las alegaciones del Ayuntamiento, que resaltó que todas las actuaciones se habían hecho con el aval previo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cayeron en saco roto, como también ha ocurrido ahora con el recurso ante el Supremo.

"Con este proyecto, la administración local asume la obligación de finalizar las obras conforme al ordenamiento jurídico, dando cumplimiento específico a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 25 de junio de 2009, en lo referente a la permeabilidad de los barrancos como corredores ecológicos, y a la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2015. Esta última confirma el acuerdo del Consejo de Ministros que obliga a reposar los terrenos afectados en su estado primitivo", han explicado desde el ejecutivo municipal.

Actuaciones clave

Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla diversas actuaciones clave para la restauración ambiental de la zona. Los trabajos principales se centran en el encauzamiento del barranco, que incluye labores de demolición, desmontajes y movimientos de tierras necesarios para recuperar la orografía original.

Uno de los caminos afectados por las obras, en imagen de archivo / Juani Ruz

Asimismo, se ejecutará una nueva obra de drenaje proyectada y se llevarán a cabo las reposiciones pertinentes. Una parte fundamental del presupuesto se destina a garantizar la conectividad ecológica de los barrancos, asegurando que estos espacios cumplan su función como corredores naturales, tal y como exige la normativa ambiental y las resoluciones judiciales.

Esta licitación es la consecuencia directa de la gestión llevada a cabo por el Partido Popular en su etapa de gobierno, otro desastre heredado que la ciudadanía de Alcoy está pagando años después Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

También se incluyen partidas específicas para la adecuación de la salida de obras de drenaje existentes, la seguridad y salud durante la obra, y una gestión integral de los residuos de construcción y demolición.

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha destacado la importancia de este paso para cerrar uno de los capítulos urbanísticos más complejos de la ciudad: "El Ayuntamiento tiene que asumir esta responsabilidad para cumplir con la legalidad y acatar las sentencias firmes que obligan a restituir la realidad física de estos terrenos. Esta licitación es la consecuencia directa de la gestión llevada a cabo por el Partido Popular en su etapa de gobierno, otro desastre heredado que la ciudadanía de Alcoy está pagando años después".

En este sentido, Moltó ha sido contundente al afirmar que "el gobierno municipal está solucionando, una vez más, los problemas generados por la mala planificación y las irregularidades del pasado. La situación de Serelles es comparable al caso de La Rosaleda; en ambos escenarios nos hemos visto obligados a destinar recursos públicos y esfuerzos técnicos para subsanar actuaciones urbanísticas que los tribunales declararon ilegales".