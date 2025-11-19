Así se prepara el Tirisiti de Alcoy para recibir a más de 15.000 estudiantes

El Ayuntamiento de Alcoy y la compañía La Dependent han presentado este miércoles la nueva temporada del Betlem del Tirisiti, cuyas funciones arrancarán el próximo viernes para la campaña escolar. Así, se prevé que asistan unos 15.000 estudiantes, lo que sumado a las representaciones en navidad para todos los públicos se espera superar los 30.000 asistentes.

La presentación ha corrido a cargo de Elisa Guillem, concejal de Cultura, y de Joanfra Rozalén, de la compañía La Dependent, responsable de las representaciones de este Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial.

Guillem ha señalado que se están acometiendo obras de mantenimiento en el Teatro Principal de cara a esta campaña, como mejoras en la fachada, en los baños y la sustitución del telón, entre otras cosas, con un coste de entre 30.000 y 40.000 euros sufragados con fondos propios. Y ha señalado que siguen a la espera de la Generalitat para acometer la "obra grande" para la reforma del teatro, que ascendería a unos 400.000 euros y para la que se necesita financiación autonómica.

Este año se ofrecerán más de 200 funciones, entre las dedicadas a colegios como a público en general. La campaña escolar 2025 se desarrollará del viernes 21 de noviembre al lunes 22 de diciembre.

En cuanto a la venta de entradas, a través de la web del Tirisiti, arrancará el 21 de noviembre para las sesiones extraordinarias de los sábados 29 de noviembre, y 6, 13 y 20 de diciembre. Y para la campaña general de navidad, empezará la venta el 16 de diciembre, con sesiones todos los días del 23 de diciembre al 5 de enero.

La coordinación de toda esta logística está a cargo de La Dependent, que gestiona las reservas, aforos y comunicación con los centros escolares, para asegurar el buen desarrollo de las visitas, y que también lleva la gestión artística de las representaciones, con el apoyo del Ayuntamiento de Alcoy como organismo de tutela, que facilita las condiciones institucionales porque la actividad se pueda llevar a cabo con normalidad.