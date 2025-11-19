El PSOE asegura que hay más presuntas irregularidades del alcalde tránsfuga de l'Alqueria d'Asnar con otros 6.000 euros

Nuevo capítulo en la polémica en la que está inmersa l'Alqueria d'Asnar. Y más en concreto su alcalde tránsfuga, César Palmer, que la pasada semana se quedó solo en el gobierno tras alertar el PSOE de supuestas irregularidades en la recaudación de 1.600 euros de la piscina en 2024. Los socialistas de esta pequeña localidad de El Comtat han denunciado más presuntas irregularidades con el dinero público, por lo que han explicado van a trasladar esta situación ante la Fiscalía y la Sindicatura de Comptes.

Y es que el PSOE afirma que no hay constancia de dónde están más de 6.000 euros entregados supuestamente al alcalde por los ingresos del polideportivo este año, según han explicado en un comunicado.

Por su parte Palmer ha rechazado este miércoles realizar cualquier declaración a INFORMACIÓN sobre este tema. Un primer edil, ex de Compromís, que la pasada semana vio como los dos ediles del PP dejaban en el ejecutivo por "diferencias de criterio" y rechazar Palmer una alternancia en la Alcaldía.

El alcalde ingresó en el banco el mes pasado 1.600 euros de la recaudación de agosto de 2024, tras la denuncia del PSOE

Y después marcharse también a la oposición Saray González, la otra edil que dejó junto a Palmer Compromís hace un año tras abrirles un expediente el partido por pactar con el PP tras las elecciones de 2023. González alegó, entre otras cosas, a la gestión de "asuntos económicos", como la causa de su marcha, por lo que su decisión y la del PP podría estar vinculada a toda esta polémica. Una situación que deja abierta la posibilidad a que el PSOE (tres ediles) presente una moción de censura contra el alcalde, que se ha quedado como único integrante del equipo de gobierno.

"En mano"

"El PSPV pidió el pasado 14 de octubre en primera instancia y el 25 de octubre en segunda instancia, acceso a las cuentas de la piscina municipal, y no fue hasta el 12 de noviembre que se nos dio. Una vez repasada la documentación hemos descubierto que entre agosto y octubre de 2025 se le entregaron en mano a César Palmer un total de 6.300 €, y de los que no hay constancia de haber sido ingresados ni en la caja municipal ni al cuento bancario", han manifestado los socialistas.

En concreto los movimientos a los que hace referencia el PSOE son 1.500 euros en agosto de 2025, 3.300 euros en septiembre de 2025 y 1.500 euros en el mes de octubre de 2025.

"Exigimos, de manera urgente, explicaciones tanto a él como al entonces regidor de Economía y Hacienda -el popular Juan Vicente Cortés Ferrer- de la trampa de ese dinero. El grupo municipal del PSPV-PSOE de l'Alqueria d'Asnar denuncia la gestión opaca y alarmante de los ingresos de la piscina municipal desde agosto de 2024", han manifestado.

"Recordamos que el 8 de octubre se ingresó la cantidad de 1.625 euros, correspondiendo a otra recaudación también desaparecida inicialmente el 2024, y devuelta un año después solo cuando el grupo socialista pidió explicaciones en pleno y por escrito", han señalado desde el PSOE. El alcalde manifestó que ese dinero había estado todo en tiempo en la caja municipal destinada al pago en efectivo.

Preguntas sin respuesta

"La pregunta es clara: si en octubre de 2025 ingresó los 1.625 euros desaparecidos del 2024, por qué no ingresó también los 6.300 euros restantes que tenía en su poder. Qué ha pasado con ese dinero. Porque el regidor de Economía y Hacienda no revisó minuciosamente la contabilidad, dado que ya había un precedente que, como mínimo, merecía esa supervisión", han cuestionado desde las filas socialistas.

"El PSPV considera que los hechos pueden suponer una grave negligencia o incluso un uso indebido de fondos públicos, y exige la dimisión del alcalde, y el regidor de Economía y Hacienda" hasta la pasada semana, el popular Juan Vicente Cortés Ferrer. Del mismo modo "el grupo socialista confirma que tomará las acciones legales pertinentes", por lo que está preparando denuncias ante la Fiscalía y la Sindicatura de Comptes.