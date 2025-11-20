El invierno llega por fin a Alicante y la mínima alcanza los -3,5 grados. ¿Viene para quedarse?

El invierno por fin desembarca en la provincia de Alicante. La entrada de una masa de aire ártico está haciendo descender de forma significativa las temperaturas, que se situarán entre 8 y 10 grados por debajo de los valores del pasado lunes. Aunque este episodio todo apunta viene sin agua ni nieve y será de corta duración, ya que el domingo se recuperarán las temperaturas para rondar los 20 grados de máxima en el inicio de la semana.

Esta masa de aire ártica marítima va a dejar temperaturas claramente por debajo de la media de esta época, dejando así atrás los valores primaverales e incluso preveraniegos de las últimas semanas. Y en la madrugada del jueves la mínima se ha registrado en la pedanía de La Sarga, en Xixona, en la linde con el término Alcoy, con -3,5 grados, según la red de Avamet.

Lo que vamos a notar es un descenso de temperaturas, entre 8 o 10 grados menos respecto a lo que teníamos el lunes o el martes Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

También destacan los -2 grados de Banyeres, -0,8 en Alcoy, -0,7 en Agres y Villena y -0,3 en La Canyada. Le siguen los 0,7 de Beneixama, 0,8 de Fageca, 1,6 de Castell de Castells y 1,7 grados en Alfafara. Uno valores que se esperan bajen un poco más en la noche del jueves al viernes, y en la siguiente madrugada, recuperándose ya el lunes.

Del mismo modo, las máximas, que este jueves todavía rondarán todavía los 20 grados en la costa, se espera que se sitúen en el litoral el viernes y el sábado sobre los 16 y 17 grados, y en el interior que no pasen de los 11-14 grados.

El frío ártico adelanta la llegada del invierno a Alicante: Alcoy amanece con mínimas de 4 grados / Juani Ruz

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "este es el primer evento de frío que vamos a registrar de esta temporada de otoño-invierno. Nos llega una masa aire ártico, que llega más seca de lo que se pensaba", por lo que "va a nevar bastante en el norte peninsular, Pirineos, Cantábricas, Sistema Ibérico...", pero va a llegar ya todo muy desgastado a la parte del Mediterráneo", al sureste peninsular.

Así, "lo que vamos a notar es un descenso de temperaturas. Entre 8 o 10 grados respecto a lo que teníamos el lunes o el martes. Y notaremos sobre todo las mínimas que también van a bajar", con valores cercanos o incluso por debajo de los 0 grados en el interior, con riesgo de heladas en principio leves entre el jueves y el sábado, y temperaturas en la costa que bajarán hasta situarse entre los 7 y los 10 grados.

Eso sí, ha señalado que "va a ser un episodio de corta duración", ya que "a partir del domingo se instalará un anticiclón, volverán a subir las temperaturas, especialmente las máximas, pero ya no a valores de por así decirlo de calor".

Los vientos predominantes serán los del norte-noroeste, que a la provincia de Alicante llegan secos. Y las temperaturas empezarán a recuperarse a partir del sábado, al entrar una masa de aire atlántica más templada. Eso sí, parece que el miérccoles volverán a bajar las temperaturas.

La previsión

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves es de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso, con viento flojo del noroeste.

Para el viernes, se espera cielo poco nuboso, temperaturas en descenso y viento moderado del noroeste, con alerta amarilla en el litoral norte por fenómenos costeros hasta el día siguiente. Y el sábado, a nivel de la Comunidad Valenciana, se prevé cielo poco nuboso, temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con pocos cambios, con heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde.