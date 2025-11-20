La mejora de la seguridad que ha acometido Alcoy en el acceso a Gormaget
La actuación ha incluido el reasfaltado de la calzada, la instalación de biondas de seguridad y la reparación del arcén para garantizar una comunicación segura con el centro de Aspromín
El Ayuntamiento de Alcoy, a través de la concejalía de Obras, ha finalizado la intervención integral de mejora en la carretera de acceso a Gormaget. Se trata de una vía clave que da servicio principalmente al Centro Ocupacional, Centro de Día y Residencia que la Asociación pro personas con discapacidad intelectual (Aspromín) gestiona en la zona.
La actuación ha contado con una inversión de 35.000 euros procedentes de fondos municipales, según han informado este jueves desde el Consistorio.
Los trabajos se han centrado en tres ejes principales: el reasfaltado de un tramo de la calzada que se encontraba deteriorado, la reparación y adecuación del arcén para mejorar su estabilidad y drenaje, y la instalación de nuevas biondas (barreras de seguridad) en los puntos más conflictivos del vial para reforzar la protección de los usuarios.
Actuación prioritaria
Esta intervención era considerada prioritaria dado el elevado tráfico de vehículos y transportes especiales que acceden a diario al centro Gormaget. El objetivo ha sido aumentar la seguridad de todos los usuarios, incluyendo los transportes que trasladan a las personas con discapacidad intelectual usuarias del centro.
Los 35.000 euros invertidos no solo mejoran la calidad del asfalto, sino que garantizan una mayor seguridad con la instalación de biondas
El concejal de Obras, Jordi Martínez, ha subrayado la importancia de este tipo de tareas de mantenimiento: "En nuestro gobierno, el mantenimiento de nuestras infraestructuras es fundamental, especialmente en aquellos puntos de acceso a centros sociales tan vitales como Gormaget".
El edil ha señalado que "los 35.000 euros invertidos no solo mejoran la calidad del asfalto, sino que garantizan una mayor seguridad con la instalación de biondas".
Y ha añadido que "trabajamos para que todas las zonas de Alcoy, desde el centro hasta las partidas, tengan la misma atención y la mejor seguridad vial posible, y el acceso a Aspromín, donde se atiende a colectivos vulnerables, es una prioridad irrenunciable".
