Lluvia de euros en la provincia de Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en Beniarrés
El primer premio del sorteo ha caído en la administración ubicada en calle San Antonio número 5 del municipio
Este jueves 20 de noviembre la suerte ha tocado la puerta de un vecino en el municipio alicantino de Beniarrés, donde el primer premio del sorteo -agraciado con 30.000 euros- ha caído en la administración ubicada en calle San Antonio, 5. El número agraciado con el premio de primera categoría ha sido el 97207 con el reintegro 0-1-7.
¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.
Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.
Lotería Nacional del jueves
La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.
Lotería Nacional del Sábado
La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.
