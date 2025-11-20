El proyecto de 850 viviendas protegidas que busca reactivar Ibi

Ibi reactiva la tramitación de un proyecto que podría suponer la construcción de hasta 850 viviendas de protección oficial. Una actuación acordada hace casi dos décadas pero que quedó aparcada, y que supondría un gran alivio en plena crisis habitacional en toda España.

El alcalde de Ibi, Sergio Carrasco, ha solicitado formalmente a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, el expediente completo del proyecto “Manzana I-Actuación Residencial Ibi”.

El objetivo es "impulsar el desarrollo de viviendas protegidas en el municipio y avanzar en soluciones que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven", según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

La actuación de Sepes en Ibi se ubica frente al II Centro Sanitario Integrado Dr. Antonio Anguiz, en el denominado plan "Manzana I", correspondiente a la antigua UE R-25 del sector P-R 25.

Convenio firmado en 2007

La entidad estatal firmó un convenio en 2007 para urbanizar aproximadamente 12.000 metros cuadrados. De los 18.760 metros cuadrados de la parcela, 7.700 se destinaban a zonas verdes y espacios públicos, y el resto a edificación, lo que podría permitir la promoción de un mínimo de 100 y hasta un máximo de entre 700 y 850 viviendas protegidas.

La situación del mercado inmobiliario en Ib exige respuestas decididas y la activación de nuevas políticas públicas Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

El Ayuntamiento ha destacado que se trata de uno de los espacios estratégicos del municipio para ampliar el parque de vivienda asequible y facilitar el acceso de jóvenes y familias a un hogar digno.

La solicitud elevada por el alcalde detalla la necesidad de conocer el estado administrativo del expediente, la documentación técnica disponible, las actuaciones efectuadas, la situación del suelo y las previsiones futuras vinculadas a la promoción de vivienda protegida.

Próximos pasos

El Consistorio considera que esta información es "clave para valorar los próximos pasos, impulsar el avance del proyecto y garantizar que el desarrollo se materialice en beneficio de la ciudadanía".

Ubicación del sector donde podrían desarrollarse 850 viviendas de protección en Ibi / INFORMACIÓN

Sergio Carrasco ha subrayado que “la situación del mercado inmobiliario en Ibi, marcada por el aumento significativo de los precios, la ausencia de promoción de VPO durante décadas y la creciente dificultad para que los jóvenes accedan a una vivienda, exige respuestas decididas y la activación de nuevas políticas públicas”.

En este sentido, la intervención de Sepes supone una "oportunidad real" para ampliar la oferta de vivienda protegida y aliviar la presión del mercado.

"El Ayuntamiento de Ibi reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con Sepes y con el Ministerio de Vivienda para que este proyecto estratégico avance con la máxima celeridad y contribuya a mejorar el acceso a la vivienda y generar nuevas oportunidades para los vecinos del municipio, especialmente para las generaciones más jóvenes", han añadido desde el Consistorio.

El Sepes anunció en 2009 una inversión de 24 millones de euros en adquirir y urbanizar este solar, aunque se desconoce en qué estado de tramitación quedó este proyecto. Un proyecto se no ha trascendido el motivo por el que se paralizó, aunque posiblemente por la crisis inmobiliaria de 2008 y la profunda recesión que provocó podría haber tenido mucho que ver.