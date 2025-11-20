San Jorge se prepara para reconquistar una Rosaleda renacida en Alcoy

San Jorge prepara su reconquista de La Rosaleda tras la recuperación de su zona verde. Mientras que el Ayuntamiento aguarda que esté la plaza de La Constitución esté lista para ser recepcionada, ya ha iniciado la reposición del conjunto escultórico de San Jorge, que se ha rehabilitado aprovechando su traslado con motivo de estas obras ordenadas por el TSJ para recuperar la zona verde.

Así, este jueves han llegado las figuras del moro y el cristiano que acompañan al patrón. Y han regresado con una renovada imagen, lejos del deterioro y la perdida del color original que ofrecían a principios de 2024, cuando fueron retiradas.

Detalle de una de las figuras / Juani Ruz

Del mismo modo, en los próximos días volverá la figura central, la del icónico San Jorge, para devolver a la escena pública un conjunto que representa el simbolismo de las fiestas: la música, los moros, los cristianos y el patrón de la ciudad.

Aunque las figuras se retiraron en febrero de 2024, semanas después del inicio de las obras de La Rosaleda, no fue hasta septiembre cuando el Ayuntamiento licitó la restauración del conjunto escultórico, formalizándose el contrato el octubre, con un plazo de ejecución de tres meses y un coste de 42.350 euros (IVA incluido).

Desperfectos importantes

La intervención ha contado con la reparación de los desperfectos en el conjunto monumental y, sobre todo, en la base de las esculturas, que ha sufrido un extraordinario deterioro debido a su contacto con el agua. También se han eliminado las capas de pintura, devolviéndola a su estado original de cuando fue inaugurada el 21 de abril de 1983. Así, el color casi blanco da paso a un color marrón original.

Juani Ruz

Al mismo tiempo, se ha fabricado una nueva peana para situar el monumento al patrón de las fiestas de Moros y Cristianos siguiendo las directrices originales bajo las cuales el escultor José Gonzalvo concibió su obra. Esta va a ocupar un lugar prominente en la parte baja de la plaza, más próxima a la Alameda Camilo Sesto.

Retraso por la dana de Valencia

Eso sí, la dana de València obligó a la empresa adjudicataria a pedir una ampliación del plazo, ya que se vio afectada por las terribles inundaciones que asolaron l'Horta Sud.

La riada afectó a la mercantil de manera directa e indirecta, con bajas de personal, problemas en los materiales almacenados en su nave situada en Massanassa y problemas de abastecimiento a causa de las dificultades en las comunicaciones de la empresa.

De cualquier forma, esto no ha afectado a su regreso, ya que la restauración se acabó antes que las obras de La Rosaleda.