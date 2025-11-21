Así es la experiencia del enfermo de ELA que ha recuperado su propia voz gracias a la IA

Fran Vivó, el enfermo de ELA que ha podido volver a hablar con su propia voz y tono, ha explicado cómo ha sido su dolorosa experiencia con la ELA en un vídeo mostrado este viernes en el Campus de Alcoy, y en el que se comunica gracias al sistema de clonación con IA.

Un enfermo de ELA vuelve a hablar con su propia voz gracias a una investigación con IA del Campus de Alcoy / INFORMACIÓN

En la grabación realizada para esta demostración, ha explicado que “ya han transcurrido ocho años desde que me visitó la ELA, pero lo que no sabía entonces es que vino para quedarse y campó a sus anchas en mi vida y en la de mi familia. La enfermedad tuvo en mí una progresión brutal y en solo dos años perdí mis capacidades motoras, como en un sueño increíble”.

Mis padres y mi familia han secundado mi amor por la vida y mi esperanza en la lucha contra la enfermedad Fran Vivó — Enfermo de ELA

“De la noche a la mañana me encontraba completamente paralizado, alimentado con una sonda con traqueotomía y por tanto, sin voz. Sin esa mi voz que te hace ser tú mismo. Solo han quedado intactas las capacidades del intelecto y del espíritu”.

Ya han transcurrido ocho años desde que me visitó la ELA, pero lo que no sabía entonces es que vino para quedarse y campó a sus anchas en mi vida y en la de mi familia Fran Vivó — Enfermo de ELA

“Desde entonces, mis padres y mi familia han secundado mi amor por la vida y mi esperanza en la lucha contra la enfermedad y con la tarea de ir descubriendo día a día el sentido de mi vida. En estas extremas circunstancias, junto a mi familia y gracias a la tecnología, fuimos descubriendo el sentido de la vida tan buscado y ciertamente lo encontramos abriendo las puertas de nuestra casa para intentar desde nuestras posibilidades, dar voz a tantas personas afectadas por la ELA, enfermos, familias y asociaciones”.

“Todas las etapas del proceso ELA son verdaderamente abrumadoras, pero una de las que más afecta anímicamente es la pérdida progresiva de la voz hasta llegar a su pérdida completa a causa de la traqueotomía”.

Una de las etapas de la enfermedad que más afecta anímicamente es la pérdida progresiva de la voz hasta llegar a su pérdida completa a causa de la traqueotomía Fran Vivó — Enfermo de ELA

“Una vez aceptada esta etapa, ha sido fundamental para mi vida disponer de la tecnología de comunicación alternativa puesta a nuestra disposición por la sanidad pública, sobre todo el lector ocular. A pesar de que siempre reproducía mis palabras con una traducción de voz robótica. Gracias a estos medios he podido expresar todo lo que siento y deseo en relación con la enfermedad, lo que ha supuesto en mi vida y en mi entorno familiar, así como reivindicar la deplorable situación de abandono que vivimos los afectados”.

Ha sido para mí una alegría inmensa haber podido participar en este fabuloso proyecto de recuperación de mi voz original a través de la inteligencia artificial Fran Vivó — Enfermo de ELA

“Por todo esto ha sido para mí una alegría inmensa haber podido participar en este fabuloso proyecto de recuperación de mi voz original a través de la inteligencia artificial, desarrollado por el investigador del grupo VertexLit de la Universitat Politècnica de València, Jordi Llinares y su equipo de la fundación ValgrAI. Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz, a pesar de las grandes dificultades que vivimos en este estado tan avanzado de la ELA”.

“Me siento superagradecido a los que habéis trabajado para llevar a cabo este proyecto y tengo por seguro que su desarrollo favorecerá mucho a tantos afectados que podrán beneficiarse de vuestro trabajo e investigación. Gracias y ‘sempre amunt’”.

Agradecimiento de su padre

Por su parte, Francisco Vivó ha explicado que "este proyecto ha sido para nuestra familia una gran alegría que nos ha dado un nuevo empuje de fuerza y esperanza para seguir en la lucha contra la ELA, con el objetivo de visibilizar en todo lo posible esta cruel enfermedad y lo que supone para el entorno familiar".

Así, ha destacado que "hemos acogido este proyecto de clonación de voz por inteligencia artificial como parte de los propósitos de Fran que dan sentido a su vida en medio de la extrema situación en la que se encuentra".

Ahora, al poder escuchar su voz casi con todas sus peculiaridades, nos sentimos abrumados, agradecidos y felices de de redescubrir a Fran en su voz Francisco Vivó — Padre de Fran Vivó

Y es que ha recordado que "una de las etapas más duras anímicamente del proceso de la ELA fue la pérdida progresiva de la voz. Recuerdo verlo delante de la pantalla del ordenador cuando ya comenzaba a tener dificultades del habla, intentando completar frases para un proyecto que había en marcha de creación de un banco de voz. Con qué fuerza intentaba pronunciar bien las frases para que quedaran registradas. Después ya no tuvimos más noticias de este proyecto".

El estado de Fran ya no le permite ni siquiera escribir directamente con el lector ocular todas las palabras que necesita decir, nos las tiene que dictar asintiendo con el mínimo movimiento ocular que le queda Francisco Vivó — Padre de Fran Vivó

"Ahora, al poder escuchar su voz casi con todas sus peculiaridades, nos sentimos abrumados, agradecidos y felices de de redescubrir a Fran en su voz. Sobre todo después de escuchar durante siete años sus palabras con la reproducción robótica de su sistema de comunicación alternativa".

"Actualmente, el estado de Fran ya no le permite ni siquiera escribir directamente con el lector ocular todas las palabras que necesita decir, nos las tiene que dictar asintiendo con el mínimo movimiento ocular que le queda. Esperamos y deseamos que este proyecto y su desarrollo pueda beneficiar a muchas personas que, como Fran, han perdido su voz, pero no su dignidad y sus ganas de compartir y comunicar. Gracias a todo el equipo de investigación que ha hecho realidad este proyecto".