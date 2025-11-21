Esta ha sido la mínima en Alicante por la entrada de una masa de aire ártico

La entrada de una masa de aire ártico ha vuelto a causar algunas heladas leves en la noche del jueves al viernes en la provincia de Alicante. Así, la mínima se ha registrado en Villena y Confrides con -2,4 grados, según la red de Avamet.

Este episodio de frío empezará a remitir ya el domingo, y ya dejó en la madrugada del jueves una mínima de -3,5 en la pedanía xixonenca de La Sarga, en la linde con Alcoy, a los pies de La Carrasqueta. Y las heladas leves se espera que se repitan al menos en las próximas dos noches.

Otros valores destacados de la pasada madrugada han sido los -2,2 grados de Banyeres de Mariola, los -1,7 de Beneixama, -1,1 en Alcoy (Menejador), -0,9 en Agres y Castell de Castells y -0,8 en La Cañada.

La bajada de temperaturas se deja notar en la provincia de Alicante: Alcoy despierta con 4 grados / Juani Ruz

La previsión entre este viernes y sábado es que la máxima en el litoral no pase de 16 o 17 grados, con mínimas sobre los 7 o 8 grados. Y en el interior máximas de 10 o 11 grados y mínima rondando los 0 grados o incluso por debajo.

Aemet

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este viernes se espera cielo poco nuboso, con temperaturas en descenso y viento moderado del noroeste, sin descartar rachas muy fuertes en las sierras del interior norte. Hay alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral norte hasta las 18:00 horas.

Imagen de Alcoy, que ha registrado este viernes una mínima de -1,1 grados en el Menejador / Juani Ruz

El sábado se prevé cielo poco nuboso, temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas, con heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde.

Y el domingo, a nivel de la Comunidad Valenciana, se espera cielo nuboso en el interior del tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral; máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en el interior.