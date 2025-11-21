Meteorología
Esta ha sido la mínima en Alicante por la entrada de una masa de aire ártico
Villena y Confrides alcanzan la temperatura más baja en la madrugada del viernes con -2,4 grados dentro de un episodio de frío que remitirá ya el domingo
La entrada de una masa de aire ártico ha vuelto a causar algunas heladas leves en la noche del jueves al viernes en la provincia de Alicante. Así, la mínima se ha registrado en Villena y Confrides con -2,4 grados, según la red de Avamet.
Este episodio de frío empezará a remitir ya el domingo, y ya dejó en la madrugada del jueves una mínima de -3,5 en la pedanía xixonenca de La Sarga, en la linde con Alcoy, a los pies de La Carrasqueta. Y las heladas leves se espera que se repitan al menos en las próximas dos noches.
Otros valores destacados de la pasada madrugada han sido los -2,2 grados de Banyeres de Mariola, los -1,7 de Beneixama, -1,1 en Alcoy (Menejador), -0,9 en Agres y Castell de Castells y -0,8 en La Cañada.
La previsión entre este viernes y sábado es que la máxima en el litoral no pase de 16 o 17 grados, con mínimas sobre los 7 o 8 grados. Y en el interior máximas de 10 o 11 grados y mínima rondando los 0 grados o incluso por debajo.
Aemet
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este viernes se espera cielo poco nuboso, con temperaturas en descenso y viento moderado del noroeste, sin descartar rachas muy fuertes en las sierras del interior norte. Hay alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral norte hasta las 18:00 horas.
El sábado se prevé cielo poco nuboso, temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas, con heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde.
Y el domingo, a nivel de la Comunidad Valenciana, se espera cielo nuboso en el interior del tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral; máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en el interior.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre muere al chocar su coche contra un árbol en Ibi
- Primera helada en el interior de Alicante y 26 grados de máxima en la Vega Baja
- El litoral de Alicante superará el domingo otra vez los 28 grados
- Así funciona un radar de tramo
- Un poniente extremo en Alicante: 24,9 grados de mínima, 32,4 de máxima y rachas de 93 km/h
- El invierno llega por fin a Alicante y la mínima alcanza los -3,5 grados. ¿Viene para quedarse?
- La Fira de Cocentaina crece con más de 800 expositores e incorpora por primera vez a Tesla
- La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros