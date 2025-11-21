La revolución tecnológica del Campus de Alcoy que permite a un enfermo de ELA volver a hablar

"Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz". Una revolución tecnológica desde Alcoy para acabar con el aislamiento comunicativo de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La UPV presenta este viernes en el Campus de Alcoy una innovación que ha permitido a Fran Vivó, enfermo de ELA, volver a hablar, con una demostración del sistema de clonación de voz con inteligencia artificial.

El acto, previsto para las 11:10 horas, ha sido convocado por el Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Inteligence (ValgrAI), para mostrar este sistema desarrollado con inteligencia artificial por el grupo VertexLit de Campus de Alcoy. Todo en el marco de la II Jornada de VRAIN de la UPV en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA).

Será el portavoz del grupo VertexLit, el investigador de la UPV Jordi Linares, quien presentará este sistema, desarrollado con técnicas avanzadas de síntesis de voz basadas en IA y gracias a 20 minutos de audios de WhatsApp de Vivó, un exbombero de Benaguasil (Valencia) de 36 años que lleva 8 años enfermo de ELA y que perdió la voz debido a la traqueotomía con la que convive para poder respirar.

Y ha manifestado a través de un vídeo que "es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz".

Además, se podrá ver un vídeo en el que Fran Vivó utiliza esta técnica, que ha logrado recrear su voz con un alto grado de fidelidad, tanto en castellano como en valenciano, para expresarse preservando sus características vocales, prosodia y expresividad.

Durante años Vivó ha estado comunicándose únicamente a través de una tablet que convertía en audio lo que escribía con sus ojos, con un tono robótico. Y ahora puede volver a hablar con su voz gracia a esta revolución fraguada en el Campus de Alcoy.

Noticia en elaboración