Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tirisiti da inicio a la Navidad en Alcoy con los primeros 500 asistentes

Estudiantes de centros educativos de Elche, Muro y Valencia asisten al inicio de las representaciones

Arranca la campaña del Betlen de Tirisiti en Alcoy

Arranca la campaña del Betlen de Tirisiti en Alcoy

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Betlem de Tirisiti da inicio a la navidad en Alcoy. Han arrancado las representaciones de este Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial. Y los primeros afortunados de asistir en el Teatro Principal de Alcoy han sido estudiantes de Infantil, Primaria y ESO de diferentes centros de Elche, Muro y Valencia.

Este año la compañía La Dependent ofrecerá más de 200 funciones, entre las dedicadas a colegios como a público en general. Y este viernes ha comenzado la campaña escolar 2025, que se prolongará hasta el lunes 22 de diciembre y que prevé recibir a 15.000 niños.

Un momento de la representación de este viernes del Tirisiti

Un momento de la representación de este viernes del Tirisiti / Juani Ruz

En cuanto a la venta de entradas, a través de la web del Tirisiti, ha arrancado este viernes para las sesiones extraordinarias de los sábados 29 de noviembre, y 6, 13 y 20 de diciembre. Y para la campaña general de navidad, empezará la venta el 16 de diciembre, con sesiones todos los días del 23 de diciembre al 5 de enero.

Estudiantes antes del inicio de la representación en el Teatro Principal de Alcoy

Estudiantes antes del inicio de la representación en el Teatro Principal de Alcoy / Juani Ruz

Este retablo de títeres, de propiedad municipal, se remonta a finales del siglo XIX y representa una muestra singular del teatro popular de marionetas de varilla, constituyendo una de las ofertas más atractivas y originales del periodo navideño.

Noticias relacionadas y más

Sus representaciones han conservado el sabor popular de su argumento incorporando escenas que mezclan aspectos costumbristas del Alcoy de antaño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents