El Tirisiti da inicio a la Navidad en Alcoy con los primeros 500 asistentes

El Betlem de Tirisiti da inicio a la navidad en Alcoy. Han arrancado las representaciones de este Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial. Y los primeros afortunados de asistir en el Teatro Principal de Alcoy han sido estudiantes de Infantil, Primaria y ESO de diferentes centros de Elche, Muro y Valencia.

Este año la compañía La Dependent ofrecerá más de 200 funciones, entre las dedicadas a colegios como a público en general. Y este viernes ha comenzado la campaña escolar 2025, que se prolongará hasta el lunes 22 de diciembre y que prevé recibir a 15.000 niños.

Un momento de la representación de este viernes del Tirisiti / Juani Ruz

En cuanto a la venta de entradas, a través de la web del Tirisiti, ha arrancado este viernes para las sesiones extraordinarias de los sábados 29 de noviembre, y 6, 13 y 20 de diciembre. Y para la campaña general de navidad, empezará la venta el 16 de diciembre, con sesiones todos los días del 23 de diciembre al 5 de enero.

Estudiantes antes del inicio de la representación en el Teatro Principal de Alcoy / Juani Ruz

Este retablo de títeres, de propiedad municipal, se remonta a finales del siglo XIX y representa una muestra singular del teatro popular de marionetas de varilla, constituyendo una de las ofertas más atractivas y originales del periodo navideño.

Sus representaciones han conservado el sabor popular de su argumento incorporando escenas que mezclan aspectos costumbristas del Alcoy de antaño.