La desigual lluvia de fondos europeos en las grandes ciudades de Alicante: de 121 a 646 euros por habitante

La lluvia de fondos europeos en la última década ha regado la provincia de Alicante de proyectos que sin esta financiación no habrían sido posibles. Y han sido las grandes ciudades las que han tenido acceso a las mayores cuantías.

Entre las localidades donde han tenido un mayor impacto estos fondos, sobresalen Alcoy y Benidorm, con más de 500 euros por habitante. Y es que con poblaciones mucho menores que Alicante y Elche, han obtenido cantidades similares, rondando los 40 millones, lo que les ha permitido emprender una transformación de gran calado, una regeneración urbana y profundizar en la sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica.

Además, el último reparto de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) por parte del Gobierno central ha levantado ampollas en la provincia, ya que Alicante y Elche han quedado fuera de unas ayudas europeas muy jugosas para promover su desarrollo sostenible. Y todo pese a que la provincia ha sido la más beneficiada de la Comunidad Valenciana con 55 millones, en 58 % del total recibido por la autonomía.

Entre los ayuntamientos "agraciados" con estos fondos están Benidorm y Alcoy, todo unos "campeones" en la gestión de estos fondos. Por su parte Alicante ha denunciado ante la Comisión Europa lo que considera un reparto "discriminatorio" y ha exigido aclarar los criterios. Y Elche también anunció un recurso.

Un recuento a los fondos recibidos por las ciudades de más de 50.000 habitantes de la provincia pone de manifiesto diferencias sustanciales entre ayuntamientos, que suman más de 206 millones recibidos en la última década.

Las grandes convocatorias han sido la de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), las destinadas al desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Sostenibilidad Turística y la última la citada EDIL.

Vista del parque de El Moralet de Benidorm, acondicionado con fondos europeos / INFORMACIÓN

Así, según datos facilitados por ayuntamientos y otros recopilados por INFORMACIÓN, los consistorios más beneficiados con diferencia, teniendo en cuenta su número de habitantes, han sido los de Alcoy y Benidorm. El primer gobernado por la izquierda y el segundo por el PP.

Alcoy se lleva la palma, como 39 millones para una localidad de 60.000 habitantes, lo que se traduce en 646 euros por persona. Toda una lluvia de millones para transformar la ciudad,

Criterios de las ayudas EDIL Las ayudas para el plan EDIL, convocatoria a la que optaban Alicante y Elche y que han quedado fuera, valoraba criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos. También la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas. Así mismo las administraciones locales han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo: sociales, económicos, ambientales o demográficos, entre otros. En esta convocatoria Torrevieja ha conseguido 8,56 millones de euros para proyectos cuyo presupuesto total asciende a 14,27 millones. Por el contrario, otros grandes consistorios como Alicante, Elche y Orihuela se han quedado fuera de la convocatoria. Benidorm, Alcoy, Almoradí y Santa Pola recibirán 6,42 millones de euros cada uno, para proyectos que tienen un valor de 10,73 millones. Sant Joan d’Alacant obtendrá 5,94 millones para actuaciones valoradas en 9,9 millones, Villena percibirá 4,89 millones para un presupuesto de 8,1 millones, mientras que Cocentaina y La Nucia recibirán 4,28 millones cada uno para proyectos de 7,13 millones.

Le sigue de cerca Benidorm, con una población de casi 75.000 habitantes y una captación de 40 millones en las principales convocatorias de ayudas europeas, lo que supone unos 535 euros por persona.

Después estaría Elda, que con casi 54.000 habitantes ha atraído en la última década 10,7 millones de euros, lo que se traduce en 198,4 euros por empadronado. Le sigue Elche, con 243.000 habitantes y 42,2 millones captados, 173,6 euros por persona; Orihuela, con casi 84.000 habitantes ha recibido unos 14,5 millones, es decir 173,2 euros por persona; y Torrevieja, que con casi 95.000 empadronados ha recibido 16,4 millones, 172,9 euros por persona.

Después, destaca que Alicante, con casi 360.000 habitantes según el INE en 2024, ha sido la que más dinero en total ha captado, 43,6 millones, pero teniendo en cuenta su población, representa solo 121,5 euros por habitante.

Por último, desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con 60.000 habitantes, no han podido facilitar datos sobre los fondos captados en la última década en las grandes convocatorias, aunque se trataría de una cantidad irrelevante, ya no lo logró ayudas para el Edusi ni para la ZBE, y ha quedado fuera del plan EDIL.

Alcoy

El primer edil de Alcoy, Toni Francés (PSOE), ha explicado que "no es casual que Alcoy haya sido de las ciudades que más fondos europeos han captado. Tenemos una estrategia de ciudad definida y alineada con Europa y el Gobierno de España. Una estrategia que se traduce en proyectos que cuando llegan las convocatorias ya están maduros".

Tenemos una estrategia de ciudad definida y alineada con Europa y el Gobierno de España. Una estrategia que se traduce en proyectos que cuando llegan las convocatorias ya están maduros Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Así, ha destacado el gran grado de ejecución del Edusi, y ha agregado que "no esperamos a los fondos europeos. Llevamos a cabo los proyectos porque son necesarios, y si llegan los fondos, mejor".

Esto ha facilitado la reconversión de una antigua fundición de Rodes en un parque tecnológico, o la puesta en marcha de un millonario proyecto de renaturalización del entorno fluvial de la ciudad, así como impulsar vivienda pública, mejora de accesos y rehabilitar edificios. Y ahora ha obtenido 6,4 millones del plan EDIL.

Benidorm

La concejal de Fondos Europeos de Benidorm, Aida García Mayor (PP), ha destacado que "desde el Ayuntamiento de Benidorm se va a seguir optando al mayor número de convocatorias posibles para seguir modernizando y transformando la ciudad en un destino más sostenible, más eficiente y más inteligente. En definitiva, para mejorar la calidad de vida de residentes y turistas".

El Ayuntamiento de Benidorm va a seguir optando al mayor número de convocatorias posibles para seguir modernizando y transformando la ciudad en un destino más sostenible, más eficiente y más inteligente Aida García Mayor — Concejal de Fondos Europeos de Benidorm

La capital turística de la Costa Blanca ha financiado con esos fondos, entre otras cosas, la renovación y mejora de casi una treintena de calles, creado el parque de El Moralet, millonarias actuaciones relacionadas con el turismo sostenible y destino inteligente, y la implantación de la ZBE. Y ahora ha obtenido otros 6,4 millones del plan EDIL para profundizar en esta transformación.

Alicante

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alicante Antonio Peral (PP), concejal de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, ha destacado que "Alicante es una ciudad modélica en la captación y gestión de fondos europeos, tal y como ha reconocido la propia Comisión Europea".

Alicante es una ciudad modélica en la captación y gestión de fondos europeos. Es incomprensible que el Gobierno central haya dejado a Alicante fuera del programa EDIL Antonio Peral — Concejal de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos de Alicante

Así, ha recordado que "estamos a la cabeza de España en el correcto uso de estos recursos, que, sumados a la aportación del propio Ayuntamiento, nos han permitido sacar adelante en los últimos años decenas de proyectos de gran relevancia para la transformación urbana que experimenta Alicante en la actualidad: desde la peatonalización de la avenida de la Constitución y calle de Bailén a la rehabilitación de 264 viviendas y su entorno en Virgen del Remedio, pasando por la regeneración de la playa de La Almadraba y muchos otros".

Y "por todo ello es aún más incomprensible que el Gobierno central haya dejado a Alicante fuera del programa EDIL", en el que optaba a 12 millones

Torrevieja

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), ha mostrado su satisfacción por el hecho de ser la única gran población de la provincia en lograr las ayudas del plan EDIL, con 8,5 millones, y ha atribuído este logro "al trabajo técnico desarrollado por el Ayuntamiento, en especial el de la unidad de funcionarios creada específicamente para captar y supervisar subvenciones, sobre todo, las procedentes de Europa".

La captación de los fondos EDIL son fruto del trabajo técnico desarrollado por el Ayuntamiento, en especial el de la unidad de funcionarios creada específicamente para captar y supervisar subvenciones Eduardo Dolón — Alcalde de Torrevieja

Entre las actuaciones que financia Torrevieja con fondos europeos destacan entre otros el plan de rehabilitación de más de 700 viviendas por el que obtuvo 7,5 millones de euros, aunque lleva mucho retraso en su ejecución.

Elda

En Elda los más de 10 millones captados son para proyectos de digitalización y modernización, renovación alumbrado público, implantación de ZBE, sostenibilidad turística, etc.

Su alcalde Rubén Alfaro (PSOE) ha manifestado al respecto que "Elda está ahora preparada para la gestión de fondos de la UE, un objetivo que nos marcamos hace diez años cuando accedí a la Alcaldía. Teníamos claro que para avanzar en la transformación y modernización de nuestra ciudad debíamos contar con una estructura y organización que nos permitiera acceder y gestionar subvenciones europeas porque los presupuestos ordinarios son muy limitados”.

El plan que estamos ejecutando en estos momentos incluye una planificación dirigida a acudir a futuras convocatorias de fondos de la UE que nos permitan financiar esas inversiones Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Así, “el plan 'Elda Renace' fue la primera experiencia positiva en la obtención y gestión de fondos europeos. Y el plan 'Elda parte de ti' que estamos ejecutando en estos momentos incluye una planificación dirigida a acudir a futuras convocatorias de fondos de la UE que nos permitan financiar esas inversiones. Y cuando estas estén próximas a completarse, impulsaremos un nuevo plan con nuevas propuestas para seguir avanzando en el modelo de ciudad que queremos”.

Elche

En Elche también se han recibido cantidades relevantes de fondos de Edusi para la regeneración urbana, sostenibilidad turística y para la ZBE, entre otros programas, lo que han permitido importantes inversiones, aunque ha quedado fuera, al igual que Alicante, de la nueva convocatoria del programa EDIL, donde aspiraba también a 12 millones de euros.

Orihuela

En cuanto a Orihuela, destacan las inversiones realizadas con el Edusi, en sostenibilidad turística y para el proyecto de restauración paisajística y recuperación del uso ciudadano del río Segura. Pero también ha quedado fuera del EDIL.

San Vicente del Raspeig

El alcalde San Vicente, Pachi Pascual (PP), ha anunciado que el ejecutivo "contempla crear, en un futuro, una oficina dedicada a la solicitud y tramitación de fondos europeos. Sería un departamento transversal, que colaboraría con diferentes áreas, dedicado a captación de recursos para llevar a adelante proyectos municipales con todas las garantías de financiación".

Contemplamos crear en un futuro una oficina dedicada a la solicitud y tramitación de fondos europeos Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente del Raspeig

Y es que ha destacado que "en las administraciones locales es necesario contar con esa figura especializada, que hasta ahora no ha existido en este Ayuntamiento, porque la complejidad de los procesos de tramitación requiere contar con personas formadas y dedicadas exclusivamente a esta labor".

Y es que en esta ciudad la llegada de fondos en la última década brilla por su ausencia, al margen de las ayudas para talleres de empleo que superan los 2,4 millones, y para la rehabilitación del barrio de Santa Isabel, donde el Ayuntamiento no tiene desglosado el tanto por ciento de la inversión europea.

Han colaborado en la elaboración de esta noticia David Pamies, Alejandro J. Fuentes, María Pomares, Loreto Mármol y Lorena Gil López.