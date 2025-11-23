La leyenda de Mariola, la joven que desafió a un emperador en Alicante

La Sierra de Mariola de Alicante es un lugar que cautiva por su belleza, pero también por las historias que la envuelven. Esta montaña, situada entre las provincias de Alicante y Valencia, muy cerca de Alcoy, no solo destaca por sus paisajes, flora y fauna, sino también por una leyenda que nos remonta a los tiempos de la dominación romana. En sus entrañas, se oculta un relato que mezcla la ambición, el poder y la resistencia ante un emperador.

Las minas de oro de la Sierra de Mariola de Alicante

Para conocer el origen de la Sierra de Mariola de Alicante y su leyenda, debemos retroceder en el tiempo hasta la época romana, cuando esta región formaba parte de la Contestania. En aquel entonces, bajo el gobierno del emperador Tiberio Claudio Nerón, la sierra escondía algo mucho más valioso que su vegetación: minas de oro. Según los relatos, estas minas eran explotadas por Sexto Mario, un noble local que amasó una gran fortuna gracias a ellas.

Aunque la existencia de estas minas nunca ha sido comprobada científicamente, varios historiadores, como Frances Diago, mencionan la riqueza que se extraía de estas montañas alicantinas durante la época romana. Diago también hablaba de un gran castillo entre Agres y Bocairent, que, aunque desaparecido hoy en día, seguía en pie durante la conquista cristiana de Jaime I.

Sin embargo, lo que hizo realmente célebre a este noble no fue solo su fortuna, sino su relación con su hija Mariola, una joven de extraordinaria belleza.

Imagen de una de las Covetes dels Moros de Bocairent. / INFORMACIÓN

Mariola, la doncella alicantina que desafió al emperador

La hija de Sexto Mario, Mariola, solía pasear por la sierra alicantina, acompañada de una pantera que su padre le había traído desde África. Los campesinos de la zona la veían a menudo recorriendo los senderos, y su belleza no pasó desapercibida para el propio emperador Tiberio Claudio Nerón. En un intento de adueñarse no solo de las minas de oro, sino también de Mariola, Tiberio trató de conquistarla, proponiéndole matrimonio. Sin embargo, la joven, firme en sus convicciones, rechazó al emperador sin dudarlo.

Este rechazo enfureció a Tiberio, quien tramó una cruel venganza. Acusó a Sexto Mario de incesto, y como castigo, ordenó que tanto padre como hija fueran despeñados desde la roca Tarpeya, en Roma, un lugar destinado a la ejecución de penas capitales. A partir de ese momento, la leyenda cuenta que la Sierra de Mariola lleva el nombre de aquella doncella que se negó a los caprichos de un tirano.

Las minas de oro de la Sierra de Mariola: un misterio perdido en el tiempo

Desde entonces, las minas de oro desaparecieron en el olvido. Nadie ha podido encontrar rastro alguno de ellas, y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. La historia de la Sierra de Mariola de Alicante se difuminó en la niebla de los tiempos, aunque la leyenda de Mariola perduró a través de generaciones con diferentes variaciones.

A lo largo de los siglos, han circulado historias sobre la existencia de pepitas de oro escondidas en la sierra, así como relatos de romanos y moriscos que hablaban de los tesoros ocultos en sus montañas. Sin embargo, lo único que queda como testimonio tangible de esta época es el nombre de la sierra, que sigue recordando a aquella joven ibera que se atrevió a enfrentarse al mismísimo emperador.

¿Fantasmas en la Sierra de Mariola de Alicante?

La leyenda de la Sierra de Mariola no solo ha inspirado relatos de la antigüedad, sino también historias más recientes. En 1965, los espeleólogos del Centro Excursionista de Alcoy realizaron un descubrimiento sorprendente en la Cueva de la Sarsa, en Bocairent. Encontraron huesos que, tras ser analizados, resultaron pertenecer a una pantera africana. Este hallazgo despertó la imaginación de los habitantes de la zona, quienes comenzaron a preguntarse si aquellos restos podrían ser los de la pantera que acompañaba a Mariola en sus paseos por la sierra.

La fantasía popular no tardó en exaltarse: ¿acaso la cueva de la Sarsa fue el refugio final de Mariola antes de ser apresada por las tropas del emperador? ¿Pertenecían aquellos huesos a su fiel compañera? Nadie lo sabe con certeza, pero las especulaciones han alimentado aún más el misterio que rodea a la Sierra de Mariola.

Hoy en día, algunos pastores locales aseguran haber visto en el crepúsculo la figura etérea de una mujer vestida de blanco, caminando por los senderos de la sierra, como si fuera un jirón de niebla. Para muchos, esta es la aparición de Mariola, la joven que se negó a rendirse ante el poder de Tiberio y que sigue vagando por la montaña, envuelta en un aura de misterio.

La Sierra de mariola de Alicante: un lugar donde la historia y la leyenda se mezclan

La Sierra de Mariola de Alicante no es solo un paraje natural de extraordinaria belleza, sino también un lugar cargado de historia y leyendas. Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes sobre la existencia de las minas de oro que hicieron rico a Sexto Mario, o de la pantera que acompañaba a su hija Mariola, la leyenda sigue viva en la memoria de los habitantes de la zona.

Juani Ruz

Además de ser un destino ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza, la Sierra de Mariola de Alicante ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en un relato cargado de misterios que ha perdurado durante siglos. La figura de Mariola, la doncella que desafió al emperador, y la aparición de su espíritu entre las montañas continúan siendo parte del folclore popular.