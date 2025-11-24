Alcoy triplica el personal dedicado al mantenimiento de la vía pública

Alcoy adjudica el nuevo contrato de mantenimiento de la vía pública, que triplica el personal destinado al servicio. El Ayuntamiento "da un paso decisivo en la mejora del espacio urbano" con la licitación del "Servicio de mantenimiento preventivo, conservación, reparación y sustitución de pavimentos de calles y mobiliario urbano", según ha informado este lunes el ejecutivo municipal.

Esta actuación, adjudicada a una Unión Temporal de Empresas (UTE), supone una inversión global superior a los 1,4 millones de euros repartidos durante los próximos tres años de vigencia del contrato. Este nuevo servicio "marca un punto de inflexión en la política de conservación de la ciudad", ya que permitirá triplicar el personal operativo destinado a estas tareas respecto a periodos anteriores.

"El Gobierno Municipal sitúa así el mantenimiento de la ciudad como una prioridad absoluta, dando respuesta a una de las demandas más frecuentes de la ciudadanía". En este sentido, el contrato incluye tanto servicios ordinarios -como la reparación rutinaria de aceras y calles o la supervisión periódica del mobiliario urbano- como intervenciones extraordinarias, tales como actuaciones de emergencia por fenómenos meteorológicos, vandalismo o uso intensivo de los espacios públicos durante eventos.

Hemos escuchado a las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor conocen la realidad de cada barrio, y hemos respondido con hechos triplicando el personal y dotando al servicio de más recursos que nunca Jordi Martínez — Concejal de Obras y Servicios de Alcoy

Para hacerlo posible, el equipo destinado al servicio estará formado por un encargado, tres oficiales y tres peones, con una alta cualificación técnica y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia que afecte al estado de la vía pública. "La prioridad es clara: una ciudad cuidada, accesible y segura para todos", han señalado desde el Consistorio.

Mejoras sin coste extra

La oferta ganadora ha incluido mejoras significativas que optimizarán el servicio sin generar gastos adicionales para el Ayuntamiento. Entre las novedades, destaca la incorporación de una furgoneta eléctrica homologada y de cero emisiones, destinada exclusivamente a tareas de inspección y supervisión. Este vehículo permitirá a los técnicos municipales detectar incidencias con mayor agilidad y precisión, facilitando una planificación más eficiente de las intervenciones y reduciendo los tiempos de espera para las reparaciones.

Asimismo, la empresa adjudicataria destinará una partida anual de 20.000 euros (IVA excluido) para la adquisición de nuevo mobiliario urbano. Esta mejora permitirá "renovar progresivamente bancos, papeleras y otros elementos del entorno urbano, haciendo de Alcoy una ciudad más amable, optimizando al mismo tiempo el uso del presupuesto público". El contrato incluye también un periodo de garantía mínimo de un año para todas las obras de reparación realizadas, asegurando así la calidad y la durabilidad de las intervenciones.

Escuchar la calle

El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, ha subrayado que este refuerzo del servicio nace de la colaboración constante con el tejido asociativo de la ciudad: "El mantenimiento urbano no es solo tapar un agujero o cambiar un banco; es cuidar el espacio donde convivimos. Hemos escuchado a las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor conocen la realidad de cada barrio, y hemos respondido con hechos: triplicando el personal y dotando al servicio de más recursos que nunca".

Martínez ha añadido que "con este nuevo contrato para los próximos tres años, garantizamos una gestión más ágil, sostenible y cercana. Queremos que la ciudadanía note la diferencia, con calles más seguras y una atención más rápida a sus necesidades. Esta es nuestra forma de entender el servicio público: eficiencia en la gestión y compromiso con la calidad de vida de los alcoyanos y alcoyanas".