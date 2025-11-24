El viento deja rachas de viento de hasta 129 km/h en la provincia de Alicante

El vendaval que está barriendo este lunes la provincia de Alicante ha dejado rachas de hasta 129 km/h, aunque sin dejar incidencias relevantes. Así, el máximo se ha registrado en Xixona, según la red de estaciones de Avamet, con 129 km/h, seguida de La Torre de les Maçanes con 113 y Alcoy con 109. También destacan los 103 km/h de Balones, 93 de El Campello y 90 de Pego.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han informado sobre las 16:00 horas que no había constancia de incidencias relevantes en la provincia de Alicante, aunque el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estará vigente hasta las 22:00 horas.

En el acceso sur a Alcoy se ha registrado la caída en la vía de un árbol aparentemente seco, en el que el viento ha podido incluir. En Xixona se han suspendido las Escuelas Deportivas al aire libre por la alerta, y en Alicante se han acordonado las figuras gigantes navideñas que hay repartidas por la ciudad y cerrado los castillos.

Previsión

La previsión en la provincia para este martes, una vez pasada la alerta amarilla, es de intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas, tendiendo a cielo poco nuboso o despejado la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas del litoral a últimas horas.

Así, las temperaturas máximas en el litoral rondarán los 20 grados, y en el interior los 15. Y las mínimas oscilarán entre los 12 o 13 grados del litoral y hasta los 5 del interior en la madrugada del martes. Para el resto de la semana se prevé una bajada de las mínimas, con riesgo de heladas.