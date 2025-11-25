¿Qué tiene que ver el "Black Friday" con los controles de tráfico en Alcoy?

Más controles de las furgonetas en Alcoy con motivo del "Black Friday". El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Seguridad y la Policía Local, se ha sumado a la campaña especial de vigilancia y control de furgonetas lanzada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La iniciativa, que se lleva a cabo a nivel estatal desde el lunes 24 y hasta el domingo 30 de noviembre, intensifica los controles coincidiendo con la celebración del "Black Friday" y el aumento exponencial de los envíos de mercancías, la mayoría realizados por este tipo de vehículos.

Durante toda la semana, los agentes de la Policía Local de Alcoy establecerán puntos de control estratégicos en la ciudad, focalizándose en vías convencionales con mayor índice de siniestralidad, así como en zonas próximas a polígonos industriales, centros comerciales y áreas de carga y descarga, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

Factores de riesgo

Los controles se centrarán en los principales factores de riesgo, tal como prevé el Plan Operativo de Vigilancia y Control de Furgonetas de Reparto de la DGT: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas, la estiba inadecuada y el peso de la carga, las distracciones al volante y las deficiencias técnicas en elementos como neumáticos, frenos o iluminación, además de comprobar la documentación del vehículo y del conductor.

Esta campaña se enmarca en el esfuerzo continuado del Ayuntamiento para mejorar la seguridad vial en el municipio, después de que el balance de siniestralidad de 2024 de la Policía Local de Alcoy alertara de un aumento de la gravedad de los accidentes, a pesar de la reducción en el número total de siniestros.

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha subrayado la importancia de estas acciones: «Las furgonetas son una herramienta de trabajo esencial, pero también están involucradas en una siniestralidad preocupante. Con la celebración del 'Black Friday', el volumen de trabajo aumenta drásticamente, y nuestra obligación como Ayuntamiento es garantizar que esta actividad se desarrolle con la máxima seguridad, tanto para los conductores como para el resto de usuarios de la vía. Por ello, la Policía Local de Alcoy intensificará la vigilancia en los puntos más conflictivos, revisando desde el exceso de velocidad hasta la correcta sujeción de la carga, para prevenir accidentes graves».