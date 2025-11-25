Guanyar denuncia la privatización de servicios públicos en Alcoy

Guanyar ha denunciado este martes que el gobierno del PSOE y Compromís "continúa desmantelando el servicio público con un nuevo contrato privado de mantenimiento urbano", tras la adjudicación de este servicio por los próximos tres años.

La plataforma ha lamentado en un comunicado que "el gobierno de Alcoy vuelve a apostar por la privatización del mantenimiento de la ciudad, incumpliendo los compromisos de reforzar las brigadas municipales y encareciendo el servicio hasta duplicar el coste".

Así, ante el anuncio del nuevo contrato de mantenimiento urbano para tres años por un valor total de 1,4 millones, desde Guanyar denuncian que "el gobierno municipal continúa desmantelando las brigadas de obras y servicios municipales para favorecer las privatizaciones de los servicios públicos".

La plataforma ciudadana considera que "esta decisión evidencia una apuesta clara para favorecer las empresas privadas en lugar de reforzar los servicios municipales, tal como estaba comprometido en los acuerdos de los presupuestos de 2025".

Según explican desde Guanyar Alcoi, el anuncio del nuevo contrato privado "reafirma un modelo de gestión que deja de lado la recuperación y ampliación de las brigadas de obras y servicios. Actualmente, estas brigadas han pasado de ser 26 personas a solo 13, y el gobierno únicamente ha incorporado 3 operarios desde el 2023, sin cubrir las jubilaciones del 2025".

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha lamentado que "acordamos desde el principio de la legislatura la necesidad de ampliar la plantilla de las brigadas de obras y servicios del Ayuntamiento de Alcoy para poder dar respuesta a las demandas vecinales, y en lugar de cumplir adecuadamente con este compromiso, el gobierno opta para contratar empresas externas".

Además, Rodríguez también recuerda que "lo que piden los vecinos y vecinas es tener una ciudad bien mantenida, no que este mantenimiento lo haga necesariamente una empresa privada".

"El mantenimiento de la ciudad es un trabajo constante de competencia municipal que se tiene que hacer más allá de los tres años licitados, por ese motivo es más seguro, eficaz y rentable tener unas brigadas propias muy reforzadas que no hacer contrataciones a empresas privadas cada cierto tiempo", señala Rodríguez.

Sobrecoste

La plataforma denuncia que, "además de romper los acuerdos de los presupuestos municipales, la privatización supone un sobrecoste muy elevado para el Ayuntamiento: el contrato adjudicado es de 1.499.943,96 euros para tres años, mientras que el mismo trabajo realizado por siete trabajadores más, incorporados directamente a la plantilla municipal, costaría 789.597,42 euros".

"Con esta diferencia de más de 700.000 euros, resultaría mucho más eficiente y seguro reforzar la plantilla de trabajadores que no recurrir a contrataciones externas cada cierto tiempo. Además, con ese ahorro tendríamos disponibilidad de mucho más de los 20.000 € anuales que la empresa adjudicataria destinará a la compra de mobiliario urbano", destaca Rodríguez.

"Las privatizaciones son el concepto de servicio público que tiene el actual gobierno de la ciudad: lejos de recuperar y aumentar la plantilla de las brigadas municipales, como sería lógico y coherente con el que necesita Alcoy, se apuesta para dejar de tener mantenimiento directo y delegarlo a empresas privadas", señala Rodríguez.

"Deterioro progresivo"

Desde Guanyar alertan que "esta política de externalizaciones provoca un deterioro progresivo del servicio público y un empeoramiento del mantenimiento cotidiano de la ciudad, mientras las asociaciones vecinales continúan reclamando una atención estable, continúa, digna y de calidad".

La plataforma ciudadana considera que el gobierno municipal vuelve a recurrir a “parches in extremis para maquillar una gestión deficiente, en lugar de apostar por un modelo de ciudad basado en la gestión pública, eficiente y transparente".

"El gobierno no ha cumplido con aquello acordado con Guanyar para posibilitar la aprobación de los presupuestos, y continúa apostando para delegar el mantenimiento a empresas privadas aumentando muchísimo el coste del servicio", concluye Sergi Rodríguez.

La plataforma ciudadana reafirma "su compromiso de continuar denunciando estas prácticas y defendiendo unos servicios municipales reforzados, estables y realmente al servicio de la ciudadanía".