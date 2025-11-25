La transformación del Xorret de Catí que está a punto de comenzar

Vía libre para que arranquen las obras para transformar el antiguo hotel del Xorret de Catí en un centro de dinamización turística. La Diputación de Alicante ha adjudicado los trabajos a la unión temporal de empresas (UTE) Serveo Servicios SAU y Alyon Servicios SA por 2,1 millones de euros, siendo su oferta la mejor valorada de las seis presentadas.

Así, una vez se formalice el contrato y se establezca el calendario de trabajos, dispondrá de ocho meses una vez arranquen las obras para convertir el antiguo hotel del Xorret de Catí en un referente turístico.

La remodelación de este inmueble es una de las principales acciones recogidas en el Plan Director de Xorret de Catí-Costa Blanca Interior impulsado por la institución provincial, con una partida global de 5,7 millones de euros de fondos europeos Next Generation, para desarrollar distintas iniciativas de turismo activo y ecoturismo en este espacio y en otros cinco enclaves naturales de la Diputación, con la implicación de los departamentos de Turismo, Medio Ambiente y Arquitectura, entre otros.

Desde la Diputación de Alicante pondremos todo el empeño en su desarrollo, convencidos de los beneficios de esa iniciativa para los municipios y los vecinos del interior de la provincia Carmen Sellés — Diputada de Arquitectura

Las obras de rehabilitación del antiguo complejo hotelero, ubicado en el término municipal de Castalla y cerrado desde hace más de una década, están dirigidas por el área de Arquitectura y afectarán a 1.400 metros cuadrados sobre rasante y 800 metros cuadrados en semisótano.

El proyecto contempla actuaciones en las distintas edificaciones del hotel, construido en los años 70, dotándolo de los recursos necesarios para convertirse en un centro de turismo, información, interpretación, formación y dinamización de los productos turísticos activos de ecoturismo del interior de la provincia.

Tres módulos

De esta forma, en el módulo que se ha denominado Masía, ya que esta edificación parece corresponderse a una antigua masía, se ubicarán los espacios con usos generales, dándoles la mayor versatilidad posible. La planta baja se destinará a los servicios más públicos como serían el bar y las salas de formación, entre otras.

En la primera planta, se prevé en el ala sur dos grandes salas de formación, mientras que en el ala norte se construirá un gimnasio tanto interior como exterior con una gran terraza al entorno natural y sus correspondientes vestuarios.

El antiguo hotel del Xorret de Catí, en una imagen de este año / Juani Ruz

Así mismo, también se actuará en la residencia-hotel, denominada módulo Claustro en el proyecto de reforma. Esta zona tendrá un carácter menos público, ya que mantiene su uso de hospedaje. En esa zona solo se actuará en el patio y en su lateral de poniente para vincularla espacialmente con el resto del inmueble. Además, se actualizarán las instalaciones en seis piezas dormitorio que podrán destinarse a alojamiento del personal, dejando el resto para una fase posterior.

Finalmente, el Área de Arquitectura ha proyectado varias intervenciones en el llamado módulo Conexión, una tercera construcción que realiza las funciones de pieza de enlace entre las dos edificaciones anteriores.

En este espacio se creará una gran zona de acogida al visitante, un espacio luminoso que atraviesa toda la edificación y que articula a los dos módulos anexos. En este caso, se potenciará el actual espacio a doble altura creando dos grandes ventanales a la naturaleza mediante dos cristaleras a cada lado del módulo conexión. Este lugar de recepción y acogida incorpora los elementos de accesibilidad universal al incluir una rampa de acceso a la planta del módulo Claustro, que tiene una cota superior.

El proyecto busca revitalizar el interior de Alicante, generar actividad económica en los municipios cercanos y recuperar un edificio emblemático integrándolo de forma sostenible en el entorno natural Jesús López — Alcalde de Castalla

La diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, ha explicado este martes que la adjudicación asciende a 2.150.692 euros, y que desde el mes pasado se cuenta ya con la pertinente licencia de obras del Ayuntamiento de Castalla.

“Va a ser un trabajo continuo en los próximos años y no exento de dificultades, ya que hay que tener en cuenta que se interviene en entornos naturales frágiles, en muchos casos protegidos, pero desde la Diputación de Alicante pondremos todo el empeño en su desarrollo, convencidos de los beneficios de esa iniciativa para los municipios y los vecinos del interior de la provincia”, ha destacado la diputada.

Sostenibilidad, eficiencia y transición digital

El proyecto prevé también otras actuaciones en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y transición digital. En este sentido, se han planteado acciones de protección contra la erosión, recuperación paisajística, puntos de recarga de las áreas naturales; desarrollo de una solución App Costa Blanca Interior online; o la mejora de la conectividad wifi y telefónica en puntos de interés de las seis áreas naturales. La iniciativa se extenderá también a los espacios de la Diputación de El Plano (Sax), Casa Tápena (Onil), El Castellet (Castell de Castells), l'Avaiol (Petrer) y La Garriga (Vall de Gallinera).

El antiguo hotel en el Xorret de Catí / Juani Ruz

El alcalde de Castalla, Jesús López, ha explicado este martes a INFORMACIÓN que "para todos los castelluts y castelludes, la obra del Xorret de Catí supone la rehabilitación del antiguo hotel para transformarlo en un centro de dinamización turística orientado al turismo activo y a la interpretación de la naturaleza".

Así, ha destacado que "con una fuerte inversión financiada por fondos europeos, busca revitalizar el interior de Alicante, generar actividad económica en los municipios cercanos y recuperar un edificio emblemático integrándolo de forma sostenible en el entorno natural".

"Además, pretende reforzar la identidad del lugar como referente para el cicloturismo, mejorar la accesibilidad y ofrecer servicios formativos y de información para visitantes y entidades locales. También implica retos como garantizar la protección ambiental, asegurar la viabilidad futura del centro y lograr una verdadera participación de la población de Castalla", ha agregado.

Noticia en elaboración