Alcoy finaliza la reforma ordenada por el TSJ: vuelve San Jorge y ya hay día de reapertura de La Rosaleda

Todo listo para reabrir al público La Rosaleda tras recuperar su zona verde por orden judicial un cuarto de siglo después. El Ayuntamiento de Alcoy recepcionará este jueves oficialmente las obras de esta plaza, cerrando así un largo proceso administrativo y judicial. Y la emblemática escultura de su patrón San Jorge ya vuelve a lucir en la plaza tras su reforma, ya que este miércoles se ha llegado a cabo su traslado. Solo queda la puesta en funcionamiento del parking, para el que el concesionario tiene licencia de reapertura desde principios de septiembre.

Esta actuación se ha llevado a cabo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 2005, ratificada por el Supremo dos años después, que declaró ilegal la obra ejecutada por el anterior gobierno del Partido Popular al eliminar la zona verde original, y que ha tenido un coste de 4.372.809,13 euros, IVA incluido.

Por fin cerramos un capítulo oscuro de la gestión urbanística del pasado. Hemos cumplido con la justicia y hemos devuelto la legalidad a La Rosaleda Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Con la recepción de la obra, la ciudad recupera un espacio emblemático que desde este miércoles vuelve a contar con la presencia completa de la escultura de San Jorge, obra de José Gonzalvo. El monumento ha sido sometido a un minucioso proceso de restauración para devolverlo a su estado original, eliminando las capas de pintura añadidas y reparando la deterioro sufrido, especialmente en la base, debido al contacto con el agua. Y para su instalación ha sido necesaria una pluma grúa, debido a su gran peso.

La pasada semana ya llegaron las otras dos piezas del conjunto, el moro y el cristiano. Y ahora ya el conjunto está completo y rehabilitado. Las obras arrancaron a finales de enero de 2024, siendo necesarias hasta tres prórrogas para poder finalizar los trabajos, quedando para después del verano la plantación de los árboles para poder garantizar su viabilidad.

Ubicación de la escultura

La escultura se ha ubicado en la parte inferior de la plaza, próxima a la Alameda Camilo Sesto. Este emplazamiento, que responde a la nueva configuración de la cubierta para cumplir con las cargas estructurales que exige la zona verde, es pública y conocida desde el inicio del proyecto. Una aclaración en referencia a las críticas realizadas por el PP en redes sociales, donde lamenta la "pérdida de protagonismo" de la escultura del patrón. Los populares han lamentado que son "peanas bajas" y se ha elegido una "mala ubicación", expuesta además a "posibles actos vandálicos".

La estatua siendo colocada en su nueva ubicación este miércoles / Juani Ruz

Así, el ejecutivo municipal ha recordado que "en la nota de prensa oficial y la información facilitada el 31 de enero de 2024, hace casi dos años, ya se detallaba con transparencia el lugar exacto donde se instalaría el conjunto escultórico".

"La decisión de situar la obra a pie de calle sigue una tendencia urbanística y artística global que busca acercar el arte a la ciudadanía e integrarlo en el entorno urbano sin barreras", han apuntado desde el Consistorio.

Esta actuación ha costado a todos los alcoyanos 4,3 millones de euros. Es dinero público que ha tenido que destinarse a corregir una ilegalidad cometida por el gobierno del Partido Popular y que podría haberse invertido en otras necesidades Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Así, "Alcoy cuenta con ejemplos similares, como la escultura de Ovidi Montllor, y sigue la línea de referentes internacionales como 'El Día y la Noche' de Antonio López en Madrid, el 'Gato de Botero' en Barcelona, 'Carmela' de Jaume Plensa también en Madrid, o esculturas icónicas como las de Woody Allen o Mafalda en Oviedo. Esta disposición permite una interacción más cercana y realza el valor del patrimonio dentro del espacio público, confiando plenamente en el civismo y el respeto de la ciudadanía hacia sus símbolos y su patrimonio".

Coste

El alcalde Toni Francés ha destacado la importancia de recepcionar esta obra y ha indicado que "por fin cerramos un capítulo oscuro de la gestión urbanística del pasado. Hemos cumplido con la justicia y hemos devuelto la legalidad a La Rosaleda. Sin embargo, no podemos olvidar que esta actuación ha costado a todos los alcoyanos y alcoyanas 4,3 millones de euros. Es dinero público que ha tenido que destinarse a corregir una ilegalidad cometida por el gobierno del Partido Popular y que, de otra manera, podría haberse invertido en otras necesidades, proyectos y mejoras para nuestra ciudad".

Francés ha añadido que "el equipo de gobierno ha trabajado con responsabilidad para solucionar este problema heredado, actuando siempre con transparencia e informando de cada paso, desde la ubicación de los elementos hasta los plazos de ejecución".

Apertura del aparcamiento

En cuanto al aparcamiento subterráneo, que ha sido reformado para poder recuperar la zona verde sobre su estructura, el Ayuntamiento ha reiterado que la obra está finalizada desde el pasado 5 de agosto y que la concesionaria, la UTE Ortiz-Auplasa, dispone de la licencia de apertura aprobada por el pleno desde el 5 de septiembre.

Labores de instalación de la escultura / Juani Ruz

El consistorio considera injustificado que la concesionaria mantenga cerrado un servicio público esencial y plenamente operativo, y exige su reapertura inmediata para dar servicio a vecinos y comerciantes de la zona.

Retraso y sanciones a la empresa

Durante el proceso de ejecución se han concedido tres prórrogas, todas avaladas por los informes técnicos municipales, con causas mayoritariamente imputables a la falta de mantenimiento y necesidad de sustitución de algunas instalaciones, según ha recordado el Ayuntamiento. Las causas fueron: la falta de mantenimiento de instalaciones como contra incendios y alumbrado para cumplir la normativa, el temporal de lluvias durante los meses de agosto y septiembre de 2024 -justo cuando se estaba ejecutando el forjado de la cubierta- y retrasos en la ejecución provocados por subcontratistas afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia.

Posteriormente, se concedió un plazo de tres semanas para subsanar deficiencias tras haber finalizado el periodo de ejecución del proyecto, y un plazo improrrogable de dos semanas para obtener las autorizaciones de las instalaciones que han tenido que reponerse.

Por otra parte, tal como se decidió en su momento, la plantación del jardín se ha pospuesto hasta el 15 de septiembre con el objetivo de garantizar la supervivencia de las especies vegetales, haciendo coincidir su plantación con la llegada del otoño y el adiós al calor. Así, este jueves se recepcionará una obra que debería haber finalizado el 15 de octubre y, desde esa fecha, la empresa está siendo sancionada diariamente, han agregado desde el ejecutivo.