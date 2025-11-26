¿Cómo puedes asistir al Campamento Real de Alcoy?

Cambios en el Campamento Real de Alcoy para evitar solicitudes masivas y duplicidades. El Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación Cultural Samarita han presentado este miércoles en rueda de prensa los detalles de esta actividad, uno de los eventos centrales y más queridos de la tradición navideña alcoyana.

El encuentro ha servido para evaluar la implementación del nuevo sistema de inscripciones con un pago por adelantado como donativo, que busca garantizar un acceso justo al emblemático recinto del Preventori, el lugar donde Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente descansan y preparan los regalos que repartirán la tarde del 5 de enero.

Quiero dar las gracias a la Asociación Cultural Samarita por todo el trabajo por nuestra ciudad, por nuestras tradiciones y nuestra cultura Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha querido aprovechar la ocasión para agradecer públicamente el compromiso y el esfuerzo de la entidad organizadora. "Quiero dar las gracias a la Asociación Cultural Samarita por todo el trabajo por nuestra ciudad, por nuestras tradiciones y nuestra cultura", ha expresado Martínez, quien ha puesto en valor la dimensión emocional de esta festividad.

El concejal ha destacado que «para mí las Fiestas de Navidad son las más importantes que tenemos; quizás no son las más conocidas, pero sí las más importantes, porque llenan de ilusión a niños y niñas, y también a las personas adultas".

Apertura

La organización ha detallado que el Campamento Real abrirá sus puertas al público el 5 de enero, de 8 a 14 horas. Los visitantes podrán conocer la zona donde trabaja el escriba y donde se preparan los paquetes, todo ello acompañado de una gran animación fuera del recinto.

En total, se han puesto a disposición 6.000 entradas, de las cuales 4.400 (2.200 a pie y 2.200 en bus) se han destinado al sorteo. El resto se reservan para patrocinadores, protocolo y socios de la entidad. El precio global de la entrada es de 6 euros.

El presidente de la Asociación Cultural Samarita, David Ponsoda, ha explicado las razones detrás del nuevo procedimiento de inscripción, implementado para dotar de mayor fiabilidad al proceso.

"El año pasado en esta fecha ya había 20.000 peticiones, pero eran datos irreales; había familias que se apuntaron 40 veces", ha recordado Ponsoda. Así, se busca evitar que haya familias que realicen varias incripciones para tener más opciones en el sorteo.

Jordi Martinez y David Ponsoda en la presentación del Campamento Real / INFORMACIÓN

Para evitar esta saturación y garantizar la equidad, este año se ha introducido el pago de un donativo de un euro por anticipado en el momento de la inscripción para el sorteo. Esta medida ha logrado una mayor fiabilidad en la demanda: a estas alturas, ya se han registrado 5.344 peticiones reales (1.749 a pie y 3.595 en autobús).

En caso de resultar ganador en el sorteo, el importe restante de la entrada es de 5 euros. El plazo para participar finaliza el día 30 de noviembre, y cabe destacar que la recaudación del euro de donativo se destinará íntegramente al Centro de Educación Especial Público Tomàs Llàcer.

El sorteo se celebrará el día 2 de diciembre, y las personas afortunadas podrán descargar su entrada hasta el 15 de diciembre; a partir del día 16 las entradas no descargadas dejarán de estar activas.