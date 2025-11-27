-8,1 grados en Alicante: la provincia pasa en dos semanas de noche tropical a heladas en el litoral

Un noviembre loco que deja heladas incluso en el litoral apenas dos semanas después de pasar una noche tropical por encima de los 20 grados. El mes que está a punto de terminar está marcado por grandes contrastes... y muy poca lluvia. Y la madrugada de este jueves ha sido la más fría de lo que va de otoño, con cifras muy llamativas, incluso en la costa.

Así, la mínima más baja se ha alcanzado en Xixona, en la partida de La Sarga, ubicada en la linde con el término de Alcoy, con -8,1 grados, donde todavía a las 9.00 de la mañana el mercurio marcaba -6,1 grados, según la red de Avamet.

Pero es en el litoral las temperaturas también han sido muy bajas, destacando por ejemplo los -2,2 grados de Xàbia, aunque ha sido una excepción, ya por lo general han estado entre los 5 y los 10 grados.

Así, tras los -8,1 grados de Xixona, en Agres se han alcanzado los -6,6 grados y en Villena los -6,5 grados. Otros valores destacados son los -5,8 en Banyeres, -4,6 en La Cañada, -3,9 en Alcoy (urbanización Montesol) y Castell de Castells, -3,6 en Beneixama, -3,4 en Onil, -2,9 en Fageca, -2,5 en Confrides (cima de Aitana), -2,3 en Alcosser y Gorga, -2,2 en Muro y Xàbia, -1,7 en Planes, -1,6 en l'Orxa, 1-,3 en Beniloba y Hondón de los Frailes, -1,2 en Alfafara y Benasau, -1 en Ibi, -0,9 en Beniarrés y Gaianes, y -0,8 en Elche (El Hondo).

Una mujer abrigada este viernes en Alcoy / Juani Ruz

En cuanto a las grandes ciudades, en Alicante capital se han alcanzado los 5,5 grados en El Moralet y en el casco urbano los 7,9 grados, mientras que Benidorm ha marcado una mínima de 10,1 grados, 8,6 en Orihuela y Torrevieja, y 3,9 en Elda. En el casco urbano de Elche la mínima ha sido de 6,7 grados.

Una noche muy fría, que contrasta con la de hace 13 días, cuando coincidiendo con la entrada de aire sahariano y calima se registraron, un 14 de noviembre, valores que no bajaron de 20 grados -noche tropical- en puntos como Parcent y Callosa d'en Sarrià, con 21,4 grados, Alcalalí y Xàbia con 20,9 de mínima, Benigembla con 20,8, Benidorm con 20,6, Altea con 20,5, Teulada-Moraira con 20,3, Calp con 20,2 y Polop con 20. Todo en un año en el que se han batido récords por las temperaturas nocturnas, superando la capital por primera vez las 100 noches tropicales, llevando ya más de 105, como consecuencia directa del cambio climático.

