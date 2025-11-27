La mejora de accesibilidad que prepara Alcoy en el barrio de Batoi

Obras para mejorar la accesibilidad y seguridad vial en el barrio de Batoi. El Ayuntamiento de Alcoy ha formalizado la adjudicación del proyecto de reurbanización y mejora de la accesibilidad de la calle Montgó, en Batoi, con el objetivo de transformar esta vía en un entorno más seguro y funcional para la ciudadanía.

La actuación ha sido licitada a la empresa que presentó la mejor oferta económica, que asciende a 78.806,22 euros, IVA incluido, lo que supone un ahorro respecto al presupuesto inicial, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

El proyecto, enmarcado en las ayudas del Ivace para la mejora de los polígonos industriales, busca mejorar la interrelación de la zona residencial de Batoi con el área industrial de El Castellar, consolidando el carácter continuo y compacto de la ciudad.

Las obras se centrarán en la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de los itinerarios peatonales para garantizar una movilidad totalmente accesible para todos los vecinos y vecinas.

Dos mejoras

Además del proyecto básico, la empresa adjudicataria incorporará dos mejoras significativas sin coste adicional: la instalación de señalización vertical adicional, destinada a reforzar la seguridad vial y la correcta orientación de los usuarios, y la colocación de nuevo mobiliario urbano complementario, consistente en bancos de hormigón prefabricado con tratamiento antigraffiti, que contribuirán a la integración paisajística y funcional del espacio.

El concejal de Obras, Jordi Martínez, ha destacado la importancia de esta intervención: "Esta actuación es fundamental para hacer de la calle Montgó una vía más amable para el peatón y para consolidar la conexión entre el barrio de Batoi y el área industrial de El Castellar, mejorando la movilidad y la seguridad de todos los usuarios".

Martínez ha añadido que "estamos dando un paso más en nuestro compromiso de hacer de Alcoy una ciudad totalmente accesible, una demanda recogida y pactada con el vecindario, a quien agradecemos la paciencia durante el tiempo que duren los trabajos".