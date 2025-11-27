Te contamos toda la programación de Navidad en Alcoy

Cuando llega diciembre, las ciudades se llenan de luz y celebración. Sin embargo, hay lugares donde la Navidad trasciende lo festivo y se convierte en un verdadero patrimonio vivo. Alcoy, en el interior de la provincia de Alicante, es uno de esos rincones privilegiados donde las tradiciones se conservan intactas, las emociones se transmiten de generación en generación y la magia parece brotar de manera natural entre montañas. Para las familias que buscan compartir momentos especiales, la ciudad se ha consolidado como un destino imprescindible que ofrece una Navidad auténtica, cálida y profundamente arraigada en su identidad.

La Navidad alcoyana es un viaje emocional que comienza semanas antes de la llegada de los Reyes Magos. Una atmósfera única empieza a envolver la ciudad cuando el otoño se despide, las luces que empiezan a dibujar las principales calles y los preparativos que marcan el inicio de un ciclo festivo sin igual. Para los habitantes de Alcoy, estas celebraciones no son acontecimientos aislados: forman parte de su historia, de su cultura y de su manera de entender la comunidad. Para el visitante, en cambio, son una invitación a detener el ritmo, a contemplar la tradición y a revivir la ilusión infantil.

El Betlem de Tirisiti es una representación teatral que posee una grandeza cultural incalculable y está declarado Bien de Interés Cultural. / .

El primer gran hito de estas celebraciones es el Betlem de Tirisiti, una representación teatral que, pese a su pequeño formato, posee una grandeza cultural incalculable. Declarado Bien de Interés Cultural, este belén de marionetas de varilla ha acompañado a los alcoyanos durante más de cien años. Sus personajes, sus voces y su humor popular forman parte del imaginario navideño de toda la comarca. Acudir a una de sus representaciones supone descubrir un lenguaje propio, una manera particular de contar la Navidad y un espectáculo que encanta tanto a quienes lo ven por primera vez como a aquellos que repiten año tras año. Con su peculiar combinación de tradición y sátira, Tirisiti es una obra imprescindible que marca el verdadero arranque del sentimiento navideño en la ciudad.

Durante el puente de diciembre, Alcoy se transforma con la llegada de la Fireta del Nadal, un evento que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de artesanía local, productos tradicionales y un ambiente inconfundible. La Glorieta se llena de familias que pasean entre puestos, degustan dulces típicos o adquieren pequeñas piezas de artesanía. A ello se suma un programa cultural que incluye conciertos, exposiciones de belenes, actividades infantiles y visitas guiadas que permiten conocer mejor la historia de la ciudad. Un punto de encuentro destacado es el Casal del Nadal, donde se exponen elementos clave de la tradición alcoyana y se explica cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos.

Los pajes suben por largas escaleras hasta los balcones para entregar los regalos / .

Entre los actos más esperados se encuentra Les Pastoretes, que este año se celebra el 28 de diciembre. Este desfile, profundamente emotivo, reúne a cientos de niños vestidos como pastores que recorren las calles entre risas, música y rebaños que avanzan al ritmo de la comitiva. La llegada a la Plaza de España, donde realizan una representación de la adoración al Niño Jesús, se ha convertido en una de las estampas más tiernas y emblemáticas de la Navidad alcoyana. Para los pequeños participantes, es una oportunidad de vivir desde dentro una tradición centenaria; para los mayores, un recordatorio de la inocencia y la alegría que caracterizan estas fechas.

El 4 de enero, Alcoy vuelve a llenarse de expectación con el Bando Real, un acto singular en el que el Embajador de los Reyes Magos anuncia la llegada inminente de Sus Majestades. El recorrido culmina con las entrañables burritas que portan buzones para recoger las cartas de los niños, un momento cargado de emoción que deja al descubierto la esencia de estas fiestas: la ilusión compartida.

La llegada de los Reyes Magos ofrece otro de los grandes atractivos familiares: la visita al Campamento Real en el Preventori. Este espacio recrea con minucioso detalle cómo se preparan los Reyes y sus pajes antes de repartir los regalos. Camellos descansando, jaimas iluminadas y miles de presentes listos para ser enviados convierten este campamento en un pequeño mundo mágico que impacta profundamente en los más pequeños.

Les Pastoretes, que este año se celebra el 28 de diciembre, es un desfile que reúne a cientos de niños vestidos como pastores que recorren las calles / .

Todo el ciclo festivo culmina con la joya de la Navidad alcoyana: la Cabalgata de los Reyes Magos, considerada la más antigua de España y distinguida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien Inmaterial de Interés Cultural. Más que un desfile, es un espectáculo monumental donde tradición, música y emoción se entrelazan para crear una experiencia inolvidable. Sus pajes, subiendo por largas escaleras hasta los balcones para entregar los regalos, son una de las imágenes más icónicas y admiradas.

En Alcoy, la Navidad no solo se celebra: se vive, se siente y se comparte. Para las familias que buscan reencontrarse con la esencia más pura de estas fiestas, la ciudad se convierte en un destino perfecto donde la tradición cobra vida y la magia se hace realidad.