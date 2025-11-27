El reconocimiento para Muro que llega a Europa por su cuidado del patrimonio

Reconocimiento europeo para la apuesta por la cultura y el patrimonio de Muro. El Ayuntamiento ha recibido la felicitación del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), coordinador estatal de las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP), según ha informado este jueves el Consistorio.

De este modo, se reconoce la implicación del municipio en la segunda edición de estas jornadas, que acogió Muro hace dos semanas, y se propone su experiencia como ejemplo de buenas prácticas ante el Consejo de Europa.

El concejal de Patrimonio Cultural durante un acto sobre las jornadas europeas / INFORMACIÓN

El Instituto del Patrimonio Cultural de España destaca que el trabajo de Muro sobresale en tres líneas de trabajo prioritarias del programa JEP: la participación de la comunidad, la implicación de las personas jóvenes y el uso del patrimonio como recurso para la educación, el desarrollo local y la cooperación, según han explicado desde el Ayuntamiento.

La comunicación del IPCE subraya que, a partir de las actividades programadas, “se desprende que la población local ha ayudado a contar historias locales y a compartir tradiciones” y muestra especial interés por la manera como el municipio ha incorporado la mirada de la juventud en la preparación y el desarrollo de las jornadas, como por ejemplo el trabajo de más de un año junto con el alumnado y profesorado del EASD de Alcoy o el intenso trabajo con los miembros del Taller de Ocupación del itinerario de dinamización comunitaria.

El municipio presenta el Plan de Acción Estratégica del Patrimonio Cultural 2025-2031 y la nueva identidad visual “Muro Patrimonio Cultural” como hoja de ruta para la protección y la difusión del legado local

El coordinador estatal anima, además, al Ayuntamiento a generar materiales específicos, como videos o publicaciones para redes sociales, para explicar esta experiencia, indicando que Muro puede ser referente en estos campos y recomendando que se haga visible esta condición de ejemplo de buenas prácticas en el ámbito europeo.

El regidor de Patrimonio Cultural, Sergi Silvestre, ha valorado este reconocimiento como un paso adelante en la línea de trabajo iniciada el año pasado y por eso “estamos muy contentos por el hecho que el Instituto del Patrimonio Cultural de España haya propuesto al Consejo de Europa el trabajo hecho a Muro como modelo de buenas prácticas en la gestión de las Jornadas Europeas de Patrimonio”.

Así, ha subrayado “la apuesta para poner en valor nuestro patrimonio desde la innovación, la creatividad y el diseño, y también desde miradas que recuperen el patrimonio silencioso o desaparecido a partir del patrimonio visual y de la memoria compartida”.

La apuesta del Ayuntamiento es poner en valor nuestro patrimonio desde la innovación, la creatividad y el diseño, y también desde miradas que recuperen el patrimonio silencioso o desaparecido a partir del patrimonio visual y de la memoria compartida Sergi Silvestre — Concejal de Patrimonio Cultural de Muro

Silvestre ha recordado que las II Jornadas de Patrimonio han combinado actividades de investigación e interpretación -como el trabajo con la piedra en seco o el patrimonio documental y visual-, la renovación de los discursos expositivos mediante la colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy, y propuestas específicas dirigidas a jóvenes y centros educativos, con la voluntad “de abrir los espacios patrimoniales a nuevos usos y a nuevas generaciones”.

Según el regidor, “las jornadas no son solo una semana de actividades, sino una herramienta para consolidar una política pública de patrimonio que implica la ciudadanía en todos los pasos, desde la planificación hasta la evaluación”.

Un momento de la presentación de las jornadas / INFORMACIÓN

El IPCE también ha remarcado que los actos de Muro se han alineado con el lema de la edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio y han contribuido a explicar la importancia cultural e histórica de los espacios y tradiciones locales.

A la vez, ha invitado el municipio a profundizar en la conexión entre este legado y el patrimonio europeo compartido, una línea en que el Consistorio ya trabaja a través de nuevas herramientas de planificación y proyección exterior.

Patrimonio como motor de futuro

En el marco de las II Jornadas de Patrimonio, Muro ha presentado el Plan de Acción Estratégica del Patrimonio Cultural 2025-2031+ (Paepcum), elaborado por el consultor externo de patrimonio cultural Josep Valero.

El documento define los objetivos, criterios y acciones prioritarias que el Ayuntamiento desplegará durante los próximos años para asegurar la protección, la conservación y la difusión del legado cultural, tanto material como inmaterial.

Cinco grandes ejes

El Paepcum estructura la política patrimonial municipal en cinco grandes ejes: el patrimonio como servicio público; el patrimonio como motor de desarrollo social y económico; la gestión sostenible del patrimonio; las metodologías y ámbitos de intervención, y la proyección exterior del patrimonio de Muro.

Estos ejes se concretan en treinta objetivos estratégicos y en un conjunto de acciones que incluyen, entre otros, la documentación e inventario activos del patrimonio, la digitalización de archivos y fondos visuales, la creación de una Escuela de Patrimonio y de un programa de voluntariado, la protección del patrimonio inmaterial y la participación en programas europeos.

El Plan de Acción Estratégica sitúa el patrimonio cultural de Muro como un auténtico servicio público Josep Valero — Consultor externo de patrimonio cultural

“El Plan de Acción Estratégica sitúa el patrimonio cultural de Muro como un auténtico servicio público”, ha explicado Josep Valero, que ha remarcado el carácter “riguroso, flexible y de largo plazo” del documento.

Según el consultor, el patrimonio local “es un sistema vivo que incluye bienes materiales, inmateriales, paisajes y memoria oral, y solo tiene sentido si es compartido y participado por toda la comunidad”.

El Paepcum refuerza la gobernanza, impulsa la innovación y la digitalización y establece acciones concretas para avanzar hacia “una gestión sostenible, abierta y con proyección exterior, donde el patrimonio cultural de Muro sea el protagonista de las políticas públicas”.

Por su parte, Sergi Silvestre ha destacado que “el plan marca las directrices principales del proyecto de patrimonio para el periodo 2025-2031 y más allá, a corto, medio y largo plazo, y nos permite ordenar las intervenciones y priorizarlas con criterios claros”.

“Muro Patrimonio Cultural”

La segunda herramienta presentada en el marco de las jornadas ha sido la nueva identidad visual corporativa “Muro Patrimonio Cultural”, diseñada por el profesor y diseñador Rafa Calbo.

La marca responde a la necesidad de un sistema gráfico cohesionado que agrupo y haga reconocibles las diferentes áreas y subáreas patrimoniales del municipio –arqueología y etnología, legado, artes plásticas, patrimonio arquitectónico y patrimonio inmaterial– bajo un mismo paraguas visual.

Según recoge el documento de directrices, la identidad se caracteriza por “la economía sígnica y la rotundidad formal”, con un lenguaje contemporáneo y perdurable que busca proyectar “una imagen institucional seria que, a la vez, aprecia y pone en valor su patrimonio cultural, histórico y artístico”.

El símbolo principal se inspira en la fachada neoclásica de la ermita de la Mare de Déu dels Desemparats, de la cual se derivan las proporciones y la geometría esencial del logotipo.

“La identidad visual de Muro Patrimonio Cultural ha tenido que dar respuesta a una realidad muy compleja, con muchas marcas y submarcas previas”, ha explicado Rafa Calbo.

El resultado es un sistema que permite declinar la marca principal en diferentes versiones e iconos específicos para museos, colecciones, archivos y espacios expositivos, manteniendo siempre una coherencia global y facilitando su identificación por parte de la ciudadanía y de las personas visitantes.

Lo que no se ve ni se conoce está condenado a desaparecer; por eso trabajamos para que Muro sea, también en patrimonio, un pueblo que mira en el futuro desde sus raíces Sergi Silvestre — Concejal de Patrimonio Cultural de Muro

Para el gobierno municipal, el reconocimiento del IPCE, la aprobación del Paepcum y la puesta en marcha de la nueva identidad visual son tres piezas que se refuerzan mutuamente.

“Las Jornadas Europeas de Patrimonio nos han servido para mostrar lo que ya hacemos, pero también para explicar hacia donde queremos avanzar”, ha afirmado Silvestre.

“Si queremos que nuestro patrimonio continúe vivo, hay que planificar, implicar la comunidad y explicarlo bien. Lo que no se ve ni se conoce está condenado a desaparecer; por eso trabajamos para que Muro sea, también en patrimonio, un pueblo que mira en el futuro desde sus raíces” concluye el regidor.