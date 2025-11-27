¿La recuperación de la zona verde de La Rosaleda 25 años después contenta a los vecinos?

Un cuarto de siglo después, La Rosaleda de Alcoy ha reverdecido por orden judicial. La plaza se ha reabierto al público tras recepcionar la obra el Ayuntamiento. Atrás queda la plaza "dura”, donde el cemento era el gran protagonista y cuya reforma tumbaron en 2005 los tribunales.

Se han plantado 64 árboles de las especies ciruelo rojo, encina, árbol del amor, roble, aligustre y ciprés común, además de otras variedades de plantas como rosal, adelfa, fotinia, teucrium y durillo.

Y la mayoría de opiniones de la docena de personas entrevistadas por INFORMACIÓN celebran la reforma, aunque esperan que conformen arraiguen las plantas y crezcan el verdor de la plaza aumente. Eso sí, muchos lamentan que no hayan colocado juegos infantiles, pese a que ya había algunos antes de esta última reforma.

La Rosaleda en 1999, antes de la reforma eliminó la zona verde / Juani Ruz

Para Enrique "ha quedado estupendo, me parece muy bien" y Mari Carmen ha coincidido en que "ha quedado precioso". En cambio otras dos vecinas lo han calificado de "horroroso, nada que ver con lo que había hace 25 años", añadiendo que "no se ve nada cómodo".

Por su parte Laura y Mónica han afirmado que "nos gusta como ha quedado, está bastante mejor ahora. Así está bonito, nos imaginamos que cuando crezcan se verán más flores".

Lola también ha señalado que "ha quedado muy bonito, pero no hay ni un columpio para los niños. No han dejado nada para jugar los niños", añadiendo que el conjunto escultórico de San Jorge, que ha sido reformado y cambiado de ubicación, está "fenomenal".

La plaza en 2023, con su parque infantil con un predominio del ladrillo y el cemento / Juani Ruz

Maica ha afirmado que "se ve bonito, todo lleno de plantas y flores, que es de lo que se trataba", aunque sobre "el tema de la escultura tan abajo, mucha gente está diciendo que puede ser más fácil que alguien cometa un acto vandálicos".

Y Mati y Mari han manifestado que "está 'guapet' pero faltan unos columpios para los niños. Se ha quedado bien, otro estilo".

La plaza esta semana, tras una última reforma que ha recuperado la capa vegetal / Juani Ruz

4,3 millones de euros

Esta actuación se ha llevado a cabo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 2005, ratificada por el Supremo dos años después, que declaró ilegal la obra ejecutada por el anterior gobierno del Partido Popular al eliminar la zona verde original en 2001, y que ha tenido un coste de 4.372.809,13 euros, IVA incluido.

Un cuarto de siglo de plaza "dura" La polémica obra realizada en 2001 bajo gobierno del PP, declarada ilegal cuatro años después por el TSJ, convirtió La Rosaleda en lo que coloquialmente se denomina una "plaza dura", con la salvedad de que había varias jardineras y un pequeño espacio con arbustos y algunos árboles, pero que no tenían nada que ver con lo que había antes. Una obra que incluyó la construcción en el subsuelo de un parking. Y fue un recurso ante los tribunales de la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistas en Acción la que abrió la vía judicial y ha permitido ahora recuperar este espacio verde. El arreglo de la zona verde de La Rosaleda empezó a encarrilarse a finales de 2020, cuando ya hacía 13 años del fallo del Supremo que respaldó al TSJ, ordenando su restitución. Ese mismo año se redactó el proyecto, que salió a licitación en los últimos días de 2022. Sin embargo, el concurso quedó desierto, debido entre otras cosas a que la inflación había hecho que los precios quedaran desfasados. Por ello, hubo prácticamente que duplicar el importe. Y el segundo concurso ha permitido ahora acometer las obras, que empezaron en enero de 2024 y terminaron el pasado agosto, tras tres prórrogas para la finalización de los trabajos. La reforestación de la zona se pospuso para después del verano, para evitar que el calor afectará a los nuevos ejemplares. Y por fin este jueves se ha recepcionado la obra y reabierto la plaza.

El fallo tumbó la reforma por no respetar la zona verde, incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y ordenaba reponerla en las mismas condiciones que existían originalmente, incluida una capa vegetal de 80 centímetros apta para el arbolado.

Lo que queda pendiente relacionado con esta obra es la reapertura del parking subterráneo, que se ha tenido que reformar para recuperar sobre él la capa de tierra. La concesionaria del aparcamiento, la UTE Ortiz-Auplasa, dispone de la licencia de apertura aprobada por el pleno desde el 5 de septiembre, estando las obras relativas a este complejo finalizadas desde principios de agosto. Por ello el Ayuntamiento ha reclamado a la empresa que reanude la actividad del parking.