¿El frío que deja mínimas de -8 grados va a seguir la próxima semana en Alicante?

La provincia de Alicante ha vuelto a pasar una madrugada muy fría, con heladas de hasta -7,9 grados en el interior que incluso han llegado, de nuevo, a la costa, con -3,5 grados en Xàbia y -2,5 en Teulada. Y estas anómalas temperaturas se van a prolongar, con altibajos y en líneas generales, también durante la próxima semana, según la previsión adelantada este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde Aemet-Comunidad Valenciana han explicado que "desde poco después de mitad de mes, cuando se produjo la invasión de una masa de aire ártico, estamos con temperaturas frías para las fechas y la previsión es que, con altibajos, sigamos en general con un ambiente frío también durante la próxima semana".

Y señala que estos altibajos se corresponden con el paso de los frentes que se esperan en la provincia. Y es que el día previo al paso del frente frío suben las temperaturas, y tras el paso del frente se produce la descarga fría y bajan.

Así, el domingo pasará un frente de poniente y bajarán las temperaturas en la provincia, mientras que el sábado será un día de temperaturas más suaves, con ambiente templado a mediodía, aunque seguirá el frío nocturno.

Y respecto a este frente, lo barre un nuevo frente la provincia, Aemet ha explicado que "los días de paso de frente, como ocurrirá el domingo, además del descenso térmico, hay predominio de cielos nubosos y se producen chubascos dispersos en el interior, sin descartar que se extiendan de manera aislada al litoral". Así, durante la jornada dominical se podrían registrar lluvias, aunque no serían de consideración.

Las temperaturas mínimas del viernes

Las mínimas de la noche del jueves al viernes han vuelto a ser muy bajas, con valores similares a los de la madrugada anterior, aunque en el litoral ha bajado incluso un poco más. Así, la temperatura más baja ha sido de nuevo en Xixona, en la Rambla de la Sarga, en la linde con Alcoy, junto a la urbanización El Estepar de esta última localidad. Ha registrado -7,9 grados, cuando el jueves la mínima fue de -8,1, según Avamet.

También destacan Villena (Hondo de la Lagunilla) con -6,3 grados, Onil (Els Canyarets) con -5,4, Pinoso con -5, Agres con -4,6, Castell de Castell y Relleu con -4,2, Alcosser con -3,9, Banyeres con -3,7, y Hondón de las Nieves y Xàbia con -3,5.

La bajada de temperaturas se deja notar en la provincia de Alicante: Alcoy despierta con 4 grados / Juani Ruz

Otros valores llamativos han sido los -2,9 grados en La Vall d'Ebo, -2,8 en Muro, -2,5 en La Cañada y Teulada-Moraira, -2,4 en l'Orxa y -2,2 en Beneixama y Elche (El Hondo).

En cuanto a las grandes ciudades, en Alicante la mínima ha sido de 3,4 en El Moralet, siendo el valor más bajo en el casco urbano de 5,1 grados. En Elche, al margen de los -2,2 de El Hondo, destacan los 4,6 de Torrellano y 6,2 del casco urbano. En Alcoy la mínima ha alcanzado los -1,7 grados, en Benidorm los 8,7, en San Vicente 2 grados, en Orihuela 10,4 y en Torrevieja 11,1.

Para la jornada de este viernes las máximas se espera que se muevan entre los 14 y los 19 grados.

Previsión para el fin de semana

Según Aemet, la previsión para este sábado es de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo a moderado de componente oeste.

Varias personas abrigadas en Alcoy, en imagen de la pasada semana / Juani Ruz

En cambio, para el domingo se espera cielo muy nuboso o cubierto con chubascos dispersos en el interior, sin descartar que se extiendan de manera aislada al litoral. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste.

Y el lunes habrá predominio de poco nuboso. Brumas matinales en depresiones del interior. Temperaturas en descenso, especialmente las mínimas, con heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste.