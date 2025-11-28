Así ilumina Alcoy la ciudad de la Navidad

Alcoy ilumina la Navidad con cerca de 300 puntos decorativos. Alcoy ha dado este viernes el pistoletazo de salida a su época festiva con el encendido de la iluminación navideña.

El acto ha tenido lugar en la plaza de España, tras el descubrimiento del cartel anunciador de la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en el Ayuntamiento. Así, la "Ciudad de la Navidad" por sus tradiciones como la Cabalgata más antigua de España y el Belén de Tirisiti, ha activado ya cerca de 300 puntos decorativos y su imponente árbol de navidad.

El acto ha incluido el descubrimiento del cartel de la Cabalgata / Juani Ruz

La Plaza de España ha vuelto a ser el corazón de las fiestas, donde el tradicional Nacimiento se mantiene junto a las últimas incorporaciones. Este año ha regresado el árbol de Navidad, un elemento que no pertenece a la tradición local, pero que ha sido muy demandado por la ciudadanía y que fue muy bien acogido el año pasado.

El árbol instalado en la plaza tiene una altura de 19,5 metros. Además, se puede ver el elemento de "fotoreclamo" con las letras de Alcoy iluminadas, inaugurado el año pasado.

Toda la decoración se complementa con una imagen de la "enramada" propia de la Navidad alcoyana con un diseño basado en el motivo modernista del balcón de la Casa del Pavo, que presenta el sello "Alcoy, Ciudad de la Navidad" con tecnología LED y una estructura ligera.

Este año hemos puesto el énfasis en la restauración y la ampliación de los elementos para garantizar que la decoración llegue a todos los barrios de la ciudad, sin quedarse solo en el centro Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

Como parte del esfuerzo para llegar a todo el municipio, este año se han vuelto a instalar elementos navideños reparados y restaurados que anteriormente habían estado en la Plaza de España para distribuirlos por toda la ciudad.

Así, el Belén de Tirisiti se encuentra en la plaza Ramón y Cajal, los renos y el trineo se ubicarán en el barrio de Santa Rosa, y la figura del paje se podrá ver en la Zona Nord, concretamente en la plaza Nuestra Señora del Rocío. También se instalará el Belén homenaje a Solbes en La Glorieta y el Nacimiento de los Sindicatos.

En cuanto a la iluminación, se han reparado elementos de la "enramada" propia del recorrido de la Cabalgata y se ha tratado de extender la luz a todos los barrios.

Distribución

En concreto hay 96 elementos en el Centro (81 de los cuales es "enramada" propia), 98 en Eixample-Santa Rosa, 70 en la Zona Nord, 15 en Batoi y 8 en el Viaducte. Hay que sumar la iluminación de plazas como Ramón y Cajal o la Plaça de Dins. Otra de las actuaciones es que se iluminará un árbol en cada barrio, como el de la Font Dolça, parque de Caramanxel, el parque de la Estrela, plaza Evarist Botella y la rotonda de El Camí.

Alcoy ha desplegado unos 300 puntos decorativos navideños / Juani Ruz

“Continuamos trabajando para mantener la tradición de nuestros elementos propios y característicos. Este año hemos puesto el énfasis en la restauración y la ampliación de los elementos para garantizar que la decoración llegue a todos los barrios de la ciudad, sin quedarse solo en el centro”, ha explicado el concejal de Fiestas, Jordi Martínez.

Navidad Inmersiva

Entre las principales novedades de este año figura “Una Navidad Inmersiva”, una actividad de realidad virtual que se realizará en la capilla del antiguo Asilo (calle El Camí, 42) desde este 28 de noviembre, y que permitirá vivir la Navidad de una manera sensorial e interactiva. Las entradas se pueden comprar a través de este enlace.