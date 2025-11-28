El Instituto del Juguete da inicio a la construcción de su planta de innovación

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU) pone en marcha la construcción de su planta piloto de innovación, con una inversión que ronda los cinco millones y que cuenta con financiación de la Generalitat.

Así el Instituto del Juguete, con sede en Ibi, profundiza en su apuesta por la I+D+I con este nuevo centro, ubicado frente a sus actuales instalaciones. Los trabajos han arrancado este mes, con un plazo de ejecución de 19 meses, y está previsto que se alarguen hasta el verano de 2027, cuando se espera realizar el traslado y equipamiento del complejo.

Se trata de una planta piloto de procesos industriales, un proyecto estratégico referente para la fabricación avanzada que esta entidad considera clave. El coste de la obra asciende a 4,1 millones, a lo que hay que sumar el equipamiento y traslado, lo que eleva la cifra hasta los cinco millones de euros.

Las obras ya han empezado para construir el centro de innovación de AIJU / Juani Ruz

El responsable del proyecto, el arquitecto Óscar Carrión, ha explicado que "llevamos trabajando sobre el proyecto desde hace mucho tiempo con la ilusión de establecer unas nuevas oficinas, un nuevo centro un poco más actual", destacando que "ese deseo se ha convertido casi en una necesidad" para poder ubicar mucha de la maquinaria que actualmente está en los sótanos en una zona donde se pueda trabajar mejor.

Dos plantas

"El nuevo edificio plantea dos plantas, con una planta baja más de carácter industrial, con acceso desde la parte sur, lindando con la parte industrial. Con la parte del polígono da acceso a una nave de unos 1.000 metros cuadrados con un puente grúa. En ella ubicaremos la maquinaria más pesada que tenemos actualmente en el sótano. Inyectoras energía, procesos de fabricación, procesos del plástico, del mecanizado...".

Y la primera planta tendrá un carácter de oficinas, más administrativo y de formación". De cualquier forma las actuales instalaciones seguirán siendo las principales, aunque en nuevo centro "será un edificio auxiliar muy importante".

Los trabajos se alargarán hasta el verano de 2027 / Juani Ruz

Carrión ha añadido que "hemos empezado por fin un proyecto que llevamos peleando desde hace mucho tiempo", que ha requerido de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Ayuntamiento.

5.000 metros cuadrados

La planta dispondrá de 5.000 metros cuadrados, de los que 2.000 estarán destinados a oficinas y 3.000 a la planta piloto, de forma que allí las empresas de AIJU puedan innovar y experimentar con procesos.

Estas instalaciones, además de aliviar la saturación a nivel de espacio que sufre AIJU, buscan convertirse en un centro pionero y de referencia en el conocimiento del molde. Contará con varias áreas, entre la que figuran una de impresión 3D, otra para procesos de transformación como el soplado o la inyección, otra para la robotización y otra la formación.

La tramitación del proyecto ha sido un "calvario" que se ha alargado durante una década, sobre todo por el proceso de modificación del PGOU

La tramitación de este proyecto ha sido un "calvario", con numerosos contratiempos, sobre todo para que la parcela tuviera el uso urbanístico adecuado para el desarrollo del proyecto.

Se trata de una actuación que se remonta a más de una década, y para poder llevar a cabo el proyecto el Ayuntamiento de Ibi y el Instituto Tecnológico del Juguete firmaron en su día un convenio para otorgar a la parcela un uso terciario especial, que posibilita materializar el uso y edificabilidad atribuidos para albergar cualquier tipo de edificación necesaria para la ampliación de actividades relacionadas con el crecimiento de la industria y la economía.

Las obras, en una imagen de esta semana / Juani Ruz

Antes de iniciar esta construcción, entre 2024 y 2025 AIJU acometió la urbanización de esta parcela, de 7.000 metros cuadrados y ubicada entre las calles Badajoz, Cáceres y Avenida de la Industria, donde se han completado la parte de los viales que no estaba desarrollada y se ha dotado a la zona de los servicios de luz, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, aceras... con una inversión de 500.000 euros.

El objetivo de esta planta es que la comarca y las empresas socias, más de 450, puedan tener un centro muy avanzado, una planta piloto para maquinarias, donde ahondar en nuevos proyectos.

Así, con este Centro de Fabricación Avanzada las empresas podrán testar productos e innovar en un espacio específico, lo que supone un salto de calidad en la I+D+I, imprescindible para garantizar el futuro y competitividad de las empresas de este sector de la Foia de Castalla.