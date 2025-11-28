Compromís: "PP y Vox actúan por una pancarta contra Mazón en Alcoy mientras nosotros reclamamos responsabilidades por la dana"

Compromís ha informado este viernes que los grupos municipales del Partido Popular y Vox en Alcoy han registrado esta semana un escrito conjunto en el Ayuntamiento de Alcoy en que piden “el inicio de un procedimiento sancionador” contra la formación valencianista.

Concretamente, los partidos de la derecha quieren que se sancione la instalación, desde hace varios meses, de una pancarta en el balcón del despacho de Compromís donde se pedía la dimisión de Mazón. En concreto, en la pancara pone "Mazón dimissió".

Según ha explicado el vicealcalde de Alcoy, Àlex Cerradelo, la denuncia de PP y Vox responde “al hecho de haber expresado públicamente nuestra postura sobre la gestión de la dana”. De hecho, le parece “sorprendente que denuncien una pancarta y, en cambio, hayan estado dando apoyo a Mazón durante más de un año”.

Mientras PP y Vox actúan contra una pancarta, desde Compromís se continúa reclamando que se depuren responsabilidades y que se dé respuesta a las víctimas por el episodio que afectó gravemente nuestro territorio Àlex Cerradelo — Vicealcalde del Ayuntamiento de Alcoy y portavoz de Compromís

Según ha afirmado Cerradelo, desde Compromís continuarán “defendiendo lo que piensa una gran parte de la ciudadanía valenciana: Mazón es un negligente y hay que reclamar responsabilidades”. Y ha añadido que “la denuncia no cambiará nuestro trabajo ni nuestro compromiso con Alcoi”.

Desde Compromís han recordado que “el PP y Vox ya abandonaron el pleno del Ayuntamiento para no debatir una moción sobre el ya expresident, y ahora van un paso más allá intentando silenciar las críticas”.

Y han remarcado que, mientras PP y Vox “actúan contra una pancarta”, desde Compromís “se continúa reclamando que se depuren responsabilidades y que se dé respuesta a las víctimas por el episodio que afectó gravemente nuestro territorio”.

Réplica

Por su parte desde el PP han explicado que preparan la respuesta a las manifestaciones de Compromís.

"stamos en contra de que se use la balconada del Ayuntamiento como escaparate de escraches políticos o cualquier otro tipo de manifestación ideológica David Abad — Portavoz de Vox en Alcoy

Y desde Vox han manifestado que"la petición es del PP, nosotros solo hemos firmado para se pueda tramitar la solicitud, nada más", agregando que "estamos en contra de que se use la balconada del Ayuntamiento como escaparate de escraches políticos o cualquier otro tipo de manifestación ideológica. El Ayuntamiento es la casa de todos y no debería de utilizarse de forma partidista o ideológica", ha manifestado su portavoz David Abad.