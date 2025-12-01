Así garantiza Alcoy la puesta en valor del yacimiento arqueológico de El Castellar

Más de 300.000 euros para frenar el deterioro del yacimiento arqueológico de El Castellar y ponerlo en valor. El Ayuntamiento de Alcoy va a invertir este dinero en la consolidación del enclave de la época andalusí, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Para ello, el Ayuntamiento ha recibido recientemente la confirmación de la concesión de 152.055,29 euros por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, a través de las líneas de ayuda para la conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.

Una importante aportación, enmarcada en el conocido como Plan «Restaura», que se destinará íntegramente a la intervención arqueológica y arquitectónica para la consolidación, puesta en valor y adecuación de los accesos del yacimiento de El Castellar.

Arqueólogos y estudiantes en el yacimiento de El Castellar de Alcoy. | INFORMACIÓN / c.serrano

Con la obtención de esta subvención autonómica, el proyecto alcanza la máxima financiación posible. El presupuesto total de la actuación asciende a 304.110,59 €, del cual las administraciones superiores sufragarán 283.818,01 euros, lo que representa un destacable 93,33 % del coste, según han informado este lunes desde el Ayuntamiento.

Además de los fondos de la Generalitat, el proyecto cuenta con 131.762,72 € otorgados previamente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, correspondientes a las ayudas al Programa 2 % Cultural de la convocatoria de 2023. Gracias a esta doble línea de financiación, la aportación que deberá asumir el Ayuntamiento de Alcoy se limita a solo 20.292,58 € (el 6,67 % restante).

Con la ejecución de la intervención proyectada se integrará este BIC en la oferta cultural del municipio y de la comarca, sirviendo como foco de atracción de visitantes Ignacio Trelis — Concejal de Patrimonio Cultural de Alcoy

El yacimiento de El Castellar es un poblado en altura fortificado de época andalusí, datado entre finales del siglo IX y el siglo XIII. Se localiza en la zona sureste del término municipal y su importancia radica en los hallazgos de cerámicas finas y otros objetos, que proporcionan valiosa información sobre el inicio y desarrollo de la presencia andalusí en la zona.

Estructuras excavadas

El objeto principal de la actuación que se propone es detener el deterioro progresivo de las principales estructuras excavadas, garantizando su conservación para las futuras generaciones, y conseguir que El Castellar de Alcoy se convierta en un referente patrimonial a nivel provincial.

El proyecto técnico de la intervención ha sido redactado por los arquitectos Rafael Silvestre García y Germán Pérez Botí, y ha contado con la aprobación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana.

El concejal de Patrimonio Cultural, Ignacio Trelis, ha destacado la gran oportunidad que supone esta financiación para el municipio: “Con la ejecución de la intervención proyectada se integrará este Bien de Interés Cultural en la oferta cultural del municipio y de la comarca, sirviendo como foco de atracción de visitantes, que descubrirán una nueva visión de El Castellar de Alcoy, de la cual se podrá conocer y valorar su gran importancia histórica”.