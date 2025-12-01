El impulso del Campus de Alcoy al talento emprendedor con 6.000 euros en premios

El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado la entrega de premios de la décima edición del Concurso Start UPV Campus d’Alcoi, una iniciativa que impulsa el espíritu emprendedor entre estudiantes y titulados del campus, organizada junto a Ideas UPV. Esta edición ha contado con la mayor dotación económica hasta la fecha: 6.000 euros repartidos en ocho premios entre las categorías Mujer Emprende e Idea Emprende.

El acto fue conducido por Zoe de Abreu, delegada de Estudiantes del Campus de Alcoy, quien destacó la importancia de fomentar competencias como la creatividad, la innovación y el emprendimiento, esenciales para la empleabilidad del estudiantado. Este año se han presentado 31 candidaturas finalistas: 23 en Idea Emprende y 8 en Mujer Emprende, alcanzando un histórico de diez ediciones con 183 ideas de negocio y 282 participantes.

Pau Bernabeu, director del Campus de Alcoy, ha iniciado el evento con unas motivadoras palabras, y también ha contado con la participación de Alejandro Vignoni, director del Área de Emprendimiento y de IDEAS UPV. Durante el acto, también intervino Ainoa Mataix, cofundadora de Niwsion y titulada del propio campus, quien compartió su trayectoria profesional para inspirar al estudiantado. Asimismo, se proyectó un vídeo resumen con los pitches de todas las candidaturas.

Premios Mujer Emprende

Esta categoría reconoció iniciativas lideradas mayoritariamente por mujeres y otorgó dos premios:

• Primer premio (1.000 euros): Re textiles, de MaryChristi Hernández Vielma

• Segundo premio (500 euros): BrocArt, de Andrea Belén Lema Amores

Premios Idea Emprende

La categoría Idea Emprende se dividió en tres submodalidades con dos premios cada una:

Innovación Tecnológica

• Primer premio (1.000 euros): VIMOCA, de Irene Corral Carrión y Pablo Villalba Moral

• Segundo premio (500 euros): GoHobby, de Ronald Leonardo Alegria Polindara

Impacto Entorno Campus

• Primer premio (1.000 euros): Valen Design Lab, de Valentina Gómez Ardila

• Segundo premio (500 euros): Curial, de Adrià Vila Herranz

Compromiso Sostenible

• Primer premio (1.000 euros): EcoLeafGlow, de Javier Pérez Trujillo

• Segundo premio (500 euros): Soage, de Víctor Atienza Soler