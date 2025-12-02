Alcoy aumenta su patrimonio documental con una revista histórica dedicada a la patrona

El Ayuntamiento de Alcoy, a través de su portal documental Bivia (Biblioteca Virtual de Alcoy), ha completado la digitalización e incorporación de prácticamente la totalidad de los números de la revista "Lilia", la publicación histórica vinculada a la devoción de la Mare de Déu dels Lliris, patrona de Alcoy.

Esta importante labor, que pone al alcance de la ciudadanía e investigadores una parte fundamental del patrimonio local, ha sido posible gracias a la donación de los ejemplares digitalizados por parte de Indalecio Carbonell, Capitán Moro de 2025 por la Filà Abencerrajes, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

Portada del primer número de la revista "Lilia", de 1952 / INFORMACIÓN

La revista "Lilia" comenzó a publicarse en 1952, con motivo del III Centenario de la Aparición Mariana, y se ha mantenido ininterrumpidamente, con el mismo título, hasta la actualidad, editada por la Archicofradía.

La publicación ha tenido dos etapas: una primera (1952-1954) de periodicidad mensual e irregular con 22 números, y una segunda que se inició en 1988 con periodicidad anual y un aumento de tamaño y volumen, bajo la edición de la Archicofradía y la impresión de Gráficas Alcoy.

Se han integrado en BIVIA un total de 55 registros que abarcan desde 1952 hasta 2023, lo que supone la práctica totalidad de la colección, a excepción de algunos números puntuales de la primera época (11, 16, 20 y 21) y las ediciones más recientes (2024 y 2025).

Además, el portal también incluye el suplemento quincenal de la revista titulado Centenario, publicado en 1953 con cuatro números. Para facilitar la consulta, se ha creado en Bivia un punto de interés o categoría denominado "Lilia", que agrupa todos los números de la revista y del suplemento Centenario, permitiendo un acceso directo a toda la colección sin necesidad de realizar búsquedas.

Sobre esta acción, el concejal de Patrimonio Cultural, Ignacio Trelis, ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y festera.

“Esta incorporación al portal documental Bivia ha sido un ejemplo magnífico de cómo la tradición festera contribuye a la preservación de nuestro patrimonio. El trabajo efectuado por Indalecio Carbonell, al calor de la Capitanía mora ostentada en 2025 por la Filà Abencerrajes, nos permite abrir las puertas de nuestra historia a todo el mundo. La revista 'Lilia' es una fuente documental imprescindible para entender la devoción popular y la historia contemporánea de Alcoy”.