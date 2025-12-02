La exposición que resume un año a través del objetivo de los fotoperiodistas de INFORMACIÓN llega a Ibi

La exposición INFotoperiodistas ALC 24 llega a Ibi. Este viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas se inaugurará en la Ermita de San Vicente esta muestra organizada por Fundación FRAX e INFORMACIÓN, con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de Ibi (Afibi), y que muestra la actualidad desde la mirada crítica y humana del fotoperiodismo.

La muestra reúne medio centenar de fotografías que resumen algunos de los hechos más relevantes ocurridos durante 2024 en la provincia de Alicante, fiel a la vocación de INFORMACIÓN como diario provincial.

Imagen de Els Enfarinats que se encuentra dentro de la exposición / Juani Ruz

La exposición, comisariada por el jefe de Fotografía de INFORMACIÓN, Rafa Arjones, es el resultado del trabajo desarrollado por los ocho fotoperiodistas de la plantilla del periódico: Pilar Cortés, Jose Navarro, Héctor Fuentes, Alex Domínguez, Áxel Álvarez, Matías Segarra, Juani Ruz y el propio Arjones.

Esta muestra itinerante se inauguró en la redacción de Alicante y después pasó por Casa Mediterráneo, y el mes pasado se pudo disfrutar en Villena. Y ahora llega a Ibi, dentro de las “Jornadas Fotográficas 2025”, organizadas por la Agrupación Fotográfica de Ibi.

Reivindicación

La exposición se podrá visitar hasta el 14 de diciembre, y con ella se busca reivindicar el papel social de la fotografía y el vídeo de prensa, a la vez que ofrece una mirada comprometida sobre cómo las imágenes contribuyen a la construcción de la memoria colectiva y de los relatos compartidos.

Sobre esta muestra Arjones ha explicado que "sirve para reivindicar nuestro trabajo que está tan maltratado con contratos precarios. Somos los que primeros llegamos a los sitios. Esta exposición es una forma de poner en valor nuestro trabajo, también por la amenaza que supone la IA en nuestro trabajo. Queremos recordar que no se puede sustituir por esta herramienta".

La Ermita de Sant Vicent acoge la exposición que se inaugura el viernes / Juani Ruz

La dana que afectó a la provincia de Valencia es la única temática que se sitúa fuera del ámbito alicantino en esta exposición. Los fotógrafos han querido incorporarla como gesto de solidaridad hacia los damnificados, recordando que tres de ellos se desplazaron a la zona como voluntarios para documentar la catástrofe desde el primer momento, justo cuando se cumple un año del suceso.Y en ella tienen hueco los hechos más destacados.

Y entre las imágenes figuran fotografías de la explosión mortal que se registró en una fábrica de Ibi en 2024, o la última celebración de Els Enfarinats.

Jornadas

Este jueves a las 19:30 se llevará a cabo la inauguración de las jornadas en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de Ibi, donde se presentará el fotolibro titulado “El desafío de ser viuda”, de Mercedes Candelas y Eric Borremans. Se trata de un proyecto que visibiliza la realidad de mujeres viudas en Kenia, en las áreas de Kisumu y Masái Mara, abordando la dura realidad de las viudas luo y masái, marcada por la injusticia, el estigma, el abandono y la pobreza, según informa Radio Ibi, el medio de comunicación municipal.

Cartel de las Jornadas Fotográficas en Ibi / INFORMACIÓN

Al día siguiente se inaugurará la muestra fotográfica, y el miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Salvador Miró se presentará el proyecto “Oír un río”, de Baltasar López, un diálogo entre paisaje, memoria y silencio que invita a realizar un viaje por las riberas del Vinalopó donde el autor jugaba de niño, visibilizando sus entornos cercanos y reivindicando su descubrimiento para su protección.

El jueves 11 de diciembre a partir de las 20:00 horas en la sede de la Agrupación Fotográfica Ibi, ubicada en la antigua fábrica Pilen, se celebrará una jornada de puertas abiertas junto a la presentación del “Curso de Fundamentos de la Fotografía”. Una gran oportunidad para conocer de cerca la agrupación y su propuesta educativa.

Y finalmente, el viernes 12 de diciembre a las 19:30 el Centro Social Carme Garrigós acogerá la proyección del vídeo INFotoperiodistas y una mesa redonda donde habrá un debate, reflexión y contexto para entender el papel de la imagen en nuestro territorio y en nuestras historias. En la misma participará el jefe de fotografía de INFORMACIÓN y otros reconocidos fotoperiodistas.