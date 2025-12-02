La empresa paraliza la construcción del geriátrico de Ibi por impagos de la Generalitat

El Ayuntamiento de Ibi busca vías alternativas para la financiación del geriátrico comarcal y centro de día, tras paralizarse las obras de construcción iniciadas hace un año.

El Consistorio ha informado este martes que "los impagos de la Generalitat a la empresa contratante han provocado que las obras se hayan detenido, ya que no pueden continuar sin una ampliación de plazos que necesariamente tiene que solicitar conselleria a Europa".

El alcalde con la vicealcaldesa y la concejal de Urbanismo, durante su comparecencia este martes para explicar la paralización de las obras / INFORMACIÓN

Así, el alcalde Sergio Carrasco ha comparecido en rueda de prensa junto a la vicealcaldesa, Aitana Gandia, y la teniente de alcalde, Nuria Pina, para anunciar la "imposibilidad" de seguir con el proyecto de construcción de la Residencia de Personas Mayores Dependientes y Centro de Día de Ibi, en las condiciones en las que se establecían hasta ahora.

Vamos a buscar todos los medios posibles para que vea la luz este proyecto. Tenemos vías alternativas de financiación sobre la mesa por las que vamos a luchar, sin descartar ninguna de ellas Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

El primer edil ha explicado que “este importante y necesario proyecto municipal no es un proyecto de un partido ni de un gobierno concreto, es un derecho de las familias de Ibi y una necesidad social urgente, por la que vamos a buscar todos los medios posibles para que vea la luz. Tenemos vías alternativas de financiación sobre la mesa por las que vamos a luchar, sin descartar ninguna de ellas”.

Este medio ha contactado este martes con la Generalitat para conocer las razones de este bloqueo, sin que al cierre de esta noticia haya respondido.

Deuda de 600.000 euros

El Ayuntamiento ha explicado que las obras, que arrancaron a finales de 2024, acumularon impagos por parte de la Generalitat, que dejó de pagar a la constructora, abonando solo una certificación de seis, lo que hizo que se generara una deuda de casi 600.000 euros. Esto llevó finalmente a que las obras se paralizaran en abril de 2025 y que la empresa renunciara al contrato.

Cuatro años de tramitación y cambios en la financiación El proyecto del geriátrico de Ibi nació en junio de 2021, dentro del ‘Pla Convivint’ de la Generalitat Valenciana, bajo gobierno del Botànic, como un proyecto autonómico, gestionado por la Generalitat y financiado por fondos europeos Next Generation, con cinco años por delante para ejecutarlo. Tras la llegada al Ayuntamiento del actual equipo de gobierno de izquierdas, en junio de 2023, y tras una reunión en la Conselleria de Bienestar Social con todos los grupos políticos presentes en el Consistorio, la Generalitat informó que el expediente estaba paralizado hacía año y medio. Sin embargo, y tras la propuesta de conselleria para que el Ayuntamiento abandonase, "el equipo de gobierno se decidió por pelear el proyecto dada la imperiosa necesidad que hay en Ibi de un geriátrico", han recordado desde el ejecutivo. En 2024, el Ayuntamiento consigue avanzar el proyecto con la licitación, la adjudicación y el inicio a finales de ese año de las obras, paralizándose en abril de 2025 por los impagos.

En este sentido, Nuria Pina ha explicado que “el Parlamento Europeo ha aprobado la posibilidad de ampliar hasta 18 meses los plazos de los proyectos financiados con Next Generation. Una petición que debe hacerla extensiva, sí o sí, la Generalitat al Gobierno y este a Europa".

Recreación virtual del geriátrico proyectado en Ibi / INFORMACIÓN

Pero Pina ha lamentado que "sin embargo, y aunque hubo un compromiso por parte del director general de Infraestructuras Sociosanitarias en que se solicitaría esa ampliación, nunca ha llegado a pasar, por lo que nos hemos visto obligado a comunicar la imposibilidad de seguir con el proyecto a través de esta vía de financiación, resultando del todo imposible llevarlo a cabo sin esa necesaria ampliación de plazos por parte de Generalitat, ya que Ibi no puede asumir los 8 millones de euros que supone el proyecto”.

Y es que debido al retraso que ya se arrastra, no se iba a poder acabar en los plazos previstos, lo que comportaría la perdida de la subvención por incumplimiento, es decir la devolución del dinero, ha explicado Carrasco.

Es imposible llevar el proyecto a cabo sin esa necesaria ampliación de plazos por parte de Generalitat, ya que Ibi no puede asumir los 8 millones de euros que supone el proyecto Nuria Pina — Concejal de Urbanismo de Ibi

Carrasco ha declarado que "a nadie le quepa duda que este equipo de gobierno va a seguir luchando por un geriátrico público en Ibi y que ya estamos barajando todas las posibilidades viables para que siga adelante”.

Explorar alternativas

El Ayuntamiento ha solicitado una reunión con el ministerio para explorar las alternativas posibles, otras vías que posibiliten ampliar plazos, reactivar el proyecto y financiarlo, ya sea a través de subvenciones o fondos propios.

Sin embargo, como es competencia autonómica, "la intención es que sea la propia Generalitat quien asuma su responsabilidad y se haga cargo a través de fondos autonómicos, tal y como lo va a hacer con otras localidades como Alpuente, La Torre, Gata de Gorgos o Mislata, ya que la posterior gestión será de la propia Generalitat", ha destacado el ejecutivo municipal.

Los trabajos de construcción del geriátrico, en una imagen del pasado enero / Juani Ruz

Para ello, la teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Nuria Pina, que también diputada autonómica, realizará una enmienda en el pleno de las Cortes Valencianas para que así sea.

Parcela de 3.500 metros cuadrados

El proyecto contempla 72 plazas de residencia y 40 de centro de día. La actuación se planea en una parcela de 3.500 metros cuadrados en una zona de expansión de la localidad, junto a la zona deportiva municipal, con la que se quiere dar asistencia pública a usuarios, tanto del municipio de Ibi como del conjunto de la comarca y poblaciones cercanas.