La Generalitat responde a Ibi y asegura que ha cumplido con sus obligaciones con las obras del geriátrico

La Generalitat ha salido al paso de las críticas del equipo de gobierno de Ibi sobre la paralización de las obras del geriátrico, responsabilizando al Ayuntamiento del bloqueo del proyecto.

El ejecutivo ha culpado a la administración autonómica, asegurando que sus impagos han llevado a la renuncia del contrato por parte de la adjudicataria. Y desde la Conselleria de Bienestar Social han responsabilizado en última instancia al Consistorio.

El Ayuntamiento de IBI licitó en el año 2024 y se formalizó el contrato de obras con la empresa adjudicataria el 14 de octubre de 2024 dando comienzo a las obras. Y dentro de las opciones de las delegaciones de competencias, el Ayuntamiento de IBI solicitó que los pagos se realizasen directamente por parte de la Generalitat a la empresa adjudicataria, según han explicado estas fuentes autonómicas.

Juani Ruz

Y desde la conselleria han explicado que para efectuar los pagos a la adjudicataria "es imprescindible que el Ayuntamiento esté al corriente de sus cuentas anuales, pagos, etc. con la Generalitat, ya que la obligación última de la delegación es entre Generalitat y Ayuntamiento".

Y el problema ha residido en que "el Ayuntamiento de IBI no se encontraba al corriente de la obligación legal de rendición de cuentas anuales del año 2023 ante la Sindicatura de Cuentas", debido al bloqueo económico con el que se encontró el nuevo ejecutivo liderado por el alcalde Sergio Carrasco (PSOE) tras las elecciones de mayo de 2023.

La conselleria asegura que podía abonar las obras por normativa legal, debido a incumplimientos del Ayuntamiento con las cuentas

Y "por lo tanto, la Generalitat no podía abonar las certificaciones de las obras a la empresa adjudicataria. De acuerdo con la normativa vigente de delegaciones de competencias, sin las cuentas anuales presentadas no se puede pagar. Esta circunstancia fue comunicada en diversas ocasiones al Ayuntamiento, advirtiéndose de que, en tanto no se regularizara la situación, no podrían autorizarse los pagos de las certificaciones".

Respuesta del alcalde

Ante esta respuesta, el alcalde ha explicado que la Generalitat sí que pago la primera certificación, cuando tenían sin presentar las cuentas de 2022 y 2023, y que después, cuando ya solo quedaba un presupuesto por presentar, es cuando dejan de pagar, cuando el Ayuntamiento ya estaba mejor económicamente y salía del pozo en el que lo dejó el anterior gobierno municipal.

El alcalde no entiende la "excusa" de la Generalitat, ya que abonó la primera certificación cuando había dos cuentas municipale sin presentar

Y ha recordado que "el Ayuntamiento no toca la subvención", sino que es la Generalitat, por lo que no entiende esa "excusa" para no abonar un dinero en el que la conselleria es la finalista, y donde el Ayuntamiento se limita a "hacer el trabajo de campo" y la tramitación, pero que es un proyecto cuya responsabilidad es autonómica.

Así, ha informado además que han pedido el acceso al expediente, ya que de todo esto explican no tienen nada por escrito, y no entienden la forma de actuar de la conselleria.

Encarecimiento del proyecto

En paralelo, la Generalitat ha explicado que "la empresa adjudicataria había presentado modificados de obra al alza que los técnicos del Ayuntamiento no aprobaron", y que suponían un incremento en el coste, valorado ya en 8 millones de euros. "La falta de entendimiento respecto a la obra entre empresa y Ayuntamiento llevó a la empresa adjudicataria a solicitar la rescisión del contrato de obras en septiembre de 2025 alegando falta de pagos en las certificaciones de obras", ha señalado la conselleria.

Recreación virtual del geriátrico que se va a levantar en Ibi / INFORMACIÓN

"La Generalitat está cumpliendo con sus obligaciones de pago ante terceros y abonando los importes de la obra correctamente ejecutados una vez el Ayuntamiento está al corriente de sus obligaciones", han destacado.

La conselleria concedió el 9 de junio de 2022 una delegación de competencias de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para construir el geriátrico que debía estar construido a 30 de junio de 2026.