Los rodajes que atrae Alcoy en solo un año... y que llegan hasta a la televisión alemana

La Alcoi Film Office ha gestionado un total de 20 registros de entrada directamente relacionados con la actividad de rodajes, además de responder a diversas consultas sobre localizaciones dentro del término municipal alcoyano.

La oficina, como entidad de carácter público y sin ánimo de lucro, se constituyó con el objetivo de promover, impulsar y fomentar el sector audiovisual en la ciudad, atrayendo, incentivando, facilitando y apoyando el rodaje de obras audiovisuales, explican fuentes municipales.

Su labor se centra en poner en valor los recursos patrimoniales y naturales de Alcoy como escenarios de producción, actuando como ventanilla única para las empresas productoras.

La actividad reciente ha incluido proyectos diversos, destacando el rodaje de algunas escenas para la película "Morir no siempre sale bien" de Claudia Pinto, que cuenta con un reparto que incluye actores como Tamara Casellas, Ana Wagener, Juan Carlos Vellido y Pau Durà.

Medios internacionales

En cuanto a televisión, Alcoy ha sido escenario de conexiones en directo para programas nacionales como "Tardear" de Tele 5 y ha acogido reportajes para medios internacionales como la televisión alemana ZDF.

La ciudad también ha estado presente en programación de televisión autonómica y estatal con rodajes como "Un país en bicicleta" de RTVE, "Un país sobre rodes" de À Punt y un reportaje para el programa "Es Mediterráneo" de Cuatro TV. En el ámbito del cortometraje, se ha gestionado la grabación de "Aliwood" de Mediterráneo Producciones SL.

Rodaje de "Un país en Bicicleta" en Alcoy / INFORMACIÓN

La Alcoi Film Office también ha facilitado la grabación de diversos spots publicitarios, incluyendo un anuncio para un vehículo eléctrico chino y el anuncio de Caixa Ontinyent. Este trabajo se ha complementado con la gestión de documentales como la road movie "Seràs per sempre" sobre la obra de Vicent Andrés Estellés.

Además, la oficina ha coordinado sesiones fotográficas para la promoción turística, la edición de vídeos sobre los edificios modernistas de la ciudad y rodajes con dron para la difusión de eventos locales como los Premios de Cultura, la Mostra de Teatre, o Dènou.

Ferias

Finalmente, la oficina ha participado, junto con la Costa Blanca Film Office, en ferias profesionales del sector como Fitur Screen y la Shooting Market Place de Valladolid, manteniendo la proyección exterior de Alcoy.

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha destacado que Alcoi Film Office tiene un papel "activo" como instrumento de impulso para la industria audiovisual de la ciudad, ya que funciona como una plataforma "de apoyo constante para nuestros técnicos y empresas locales, integrándolos en los rodajes nacionales e internacionales".

Esta actividad, destaca, es fundamental para proyectar Alcoy "como un destino de rodajes profesionalizado, haciendo de nuestro rico patrimonio industrial y natural un activo clave que refuerza el talento creativo local y su capacidad para generar grandes proyectos".