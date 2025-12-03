Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario

Una derrama de 51 millones de euros se avecina para los residentes de la urbanización Finca Terol de Tibi. El proyecto de reparcelación y urbanización de esta zona acaba de salir a exposición pública y supone el tercer intento en 40 años de regularizar esta área residencial.

Y esto supone de media el abono de entre 40.000 y 80.000 euros por parte de cada propietario. Un dinero además que tendrán que abonar en un plazo de tres años.

Este proyecto ha generado una enorme preocupación en la urbanización, con cerca de 600 viviendas, alertando desde su Asociación de Vecinos de la Finca Terol que amenaza con un "desahucio social masivo".

La urbanización tiene la mayoría de calles de tierra, sin aceras, ni alumbrado y alcantarillado

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este martes el decreto del alcalde José Luis Candela por el que se aprueba provisionalmente el proyecto y sale a exposición pública durante tres meses para darlo a conocer y que se puedan presentar alegaciones.

Por su parte la entidad vecinal ya están trabajando junto con un despacho de abogados para la presentación tanto de alegaciones conjuntas como individualizadas.

Las calles carecen de aceras y son casi todas de tierra / Juani Ruz

El primer edil ha explicado este miércoles a INFORMACIÓN que "toda la información relativa a este proyecto está en la web del Ayuntamiento, con un protocolo y un formulario de consulta para los interesados".

Y ha añadido que preparan un comunicado de prensa para informar sobre el proyecto, que afecta a esta zona residencial ubicada junto a la carretera CV-805 que une Tibi con Ibi y Castalla.

Sin servicios

La mayoría de las calles de la urbanización son de tierra, con un único vial pavimentado por los propios residentes, carecen de aceras e iluminación, muchos vecinos no tiene conexión a la luz y emplean placas solares, y el agua viene de una red privada...

Así, el proyecto contempla el asfaltado y urbanización de las calles, instalación de alcantarillado, alumbrado, zonas verdes y otros servicios de los que adolece.

En cuanto a la aportación económica, el valor de las cargas está estipulado según el aprovechamiento subjetivo asignado a cada parcela.

En general, ese aprovechamiento está en función del uso de la parcela y de la superficie de la misma, por lo que hay desde pagos de 28.000 euros a más de 500.000 euros, aunque en general rondan los 45.000 euros y llegan hasta los 80.000, según la documentación del proyecto que se puede consultar en la web municipal.

En caso de que el propietario no quiera o no pueda afrontar el pago, la alternativa es que soliciten "una justa compensación por la pérdida de su finca", según explica el Ayuntamiento en su web.

Además, en el proyecto de reparcelación se puede ver como hay casas que se dividen en dos, lo que podría corresponderse a errores materiales, y muchas parcelas pierden terreno para viales y otros servicios. Una parte de las casas están en situación irregular, mientras que otras sí que se construyeron de forma legal. Algo que también se tiene en cuenta en las cargas a abonar, pero que no supone grandes diferencias, según han explicado vecinos de la zona.

Llamada desesperada

Pero desde la Asociación de Vecinos de Finca Terol han lanzado este miércoles "una llamada desesperada" ante la aprobación del proyecto de reparcelación forzosa del Sector 4 de Finca Terol y urbanización.

Y es que alertan de que "el proyecto, que debería ser motivo de alegría y de mejora, ha sido diseñado con una crueldad financiera que representa una amenaza real de expulsión y venta forzosa de viviendas en una urbanización de gente trabajadora", ha explicado su presidenta, Encarni Pérez.

Esta ha calificado de "insultante y ridículo" el proyecto, al suponer un desembolso que la mayoría de dueños no puede afrontar, y menos en tres años. Queremos que se urbanice, pero por un precio razonable. Hay muchos jubilados y gente joven que no puede afrontar este pago, ni puede acceder a un crédito. Además, el Ayuntamiento debería haber pedido ayudas, subvenciones, para poder realizar la urbanización".

Araceli Calvo, una vecina afectada, lamenta además que de la cifra inicial que le dieron para la reurbanización en 2019, ahora son 20.000 euros más, alertando que "mucha gente no puede afrontar estos pagos", recordando que "es ya el tercer proyecto para regularizar la urbanización.

Araceli Calvo, una de las afectadas por la reparcelación en la Finca Terol / Juani Ruz

Por otra parte, también ha lamentado los servicios de que disponen, ya que "tenemos que recorrer 900 metros para tirar la basura".

Impuestos

La asociación recuerda que "los propietarios llevan 40 años pagando los impuestos y han sostenido esta área sin servicios mínimos. Ahora, la deuda impuesta por la urbanización, con cifras de hasta 80.000 euros por vivienda, debe ser saldada en un plazo ridículamente corto de seis cuotas en solo tres años".

"Hemos pagado cada céntimo que se nos ha pedido con la esperanza de ver Finca Terol legalizada y con dignidad. Y ahora, después de décadas de espera, la única 'recompensa' es vernos con una deuda impagable que nos obliga a elegir: o la casa de tu vida, o la urbanización," han manifestado desde la asociación.

La recogida de residuos y las distancias que tienen que recorrer para dejar las basuras es una de las quejas de los residentes / Juani Ruz

Así, lamentan que el "el precio de este macroproyecto es expulsar a mayores y familias jóvenes. Las condiciones impuestas ignoran tanto a la población envejecida -pensionistas sin acceso a crédito- como a las familias jóvenes que han llegado con la ilusión de criar a sus hijos y ahora se ven con una carga más, además de sus hipotecas. El coste del proyecto parece responder a una visión de macroproyecto de lujo, totalmente inasumible".

"Injusticia económica"

Desde el colectivo vecinal lamentan que "han tenido 20 años para planificar este proceso de manera justa. En lugar de eso, nos imponen pagar hasta 80.000 euros en solo tres años. Esto no es solo una injusticia económica; es una amenaza de desahucio social que nos fuerza a vender. Es una traición a quienes ayudaron a sostener este municipio y a las nuevas generaciones que apostaron por él".

Los vecinos denuncian la falta de reuniones con el Ayuntamiento y preparan con un despacho de abogados la presentación de alegaciones

Así, "la Asociación de Vecinos de Finca Terol hace un llamamiento a la opinión pública para que se una a su causa y exija soluciones con humanidad. El objetivo no es frenar la urbanización, sino asegurar que se ejecute con una financiación social que permita a los vecinos históricos quedarse y disfrutarla, y a esas familias jóvenes, seguir adelante".

1.100 parcelas y 1,3 millones de metros cuadrados La Finca Terol es una extensa urbanización de 1,3 millones de metros cuadrados, situada en el término municipal de Tibi e integrada por 1.100 parcelas, de las que 800 están construidas. El problema de este complejo es que está sin urbanizar desde que se empezó a desarrollar en 1976, por lo que los vecinos carecen de servicios básicos como asfaltado, alumbrado y, en muchos casos, de alcantarillado y agua.

Por ello "exigimos plazos de devolución que se ajusten a la realidad de las familias, y no a la velocidad de la burocracia. La legalización de Finca Terol no puede tener como precio la destrucción del hogar y la historia de sus habitantes. Además, lamentan la ausencia hasta ahora de reuniones con el Ayuntamiento y la falta de información.

El proyecto se publicó el martes en el BOP y estará tres meses en información pública para la presentación de alegaciones

De cualquier forma, según recoge la web municipal, está previsto que entre este mes de diciembre y enero de 2026 se realicen reuniones informativas por sectores con el equipo redactor y el personal técnico municipal.

El proyecto, tras más de 40 años de espera, "ha impuesto unas condiciones de pago inviables que amenazan con la venta forzosa y la expulsión de cientos de familias", han concluido desde la asociación.