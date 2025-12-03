Alcoy supera los 61.600 habitantes y registra las mejores cifras de población desde 2008

La ciudad de Alcoy ha registrado, según los datos del INE a 1 de enero de 2025, la cifra más alta de población de los últimos 17 años, con un total de 61.613 habitantes. Para encontrar un dato superior, habría que remontarse a 2008, cuando se registraron 61.698 residentes. Exceptuando aquel año, esta es la mejor cifra desde 1995, lo que significa que en 30 años solo en una ocasión la ciudad ha tenido más habitantes que ahora, según ha destacado este miércoles el Ayuntamiento.

Este crecimiento consolida la tendencia al alza: la población a 1 de enero de 2025 es de 61.613 habitantes, lo que supone 1.241 más que en 2024 (60.372), 2.120 más que el 1 de enero de 2023 (59.493), 2.653 más que en 2022 (58.960) y 2.485 más que en 2021 (59.128). Se pueden consultar las cifras oficiales en este enlace.

Así, la ciudad no tenía unas cifras tan buenas desde 2008. Sin embargo, si comparamos aquel momento con 2025, "vemos cómo económicamente la población está mucho mejor actualmente. Alcoy cerró noviembre de 2025 con 4.371 personas paradas, mientras que en el mismo mes de 2008 cerró con 5.063, es decir, 692 personas menos en el paro. También mejoramos las cifras respecto al año pasado, cuando teníamos 4.708 parados, ahora con 337 menos", han apuntado desde el Consistorio.

Estas cifras demuestran que Alcoy es cada vez una ciudad más atractiva para vivir, para retener el talento que tenemos en los Campus Universitarios y en la Escola d’Art Toni Francés — Alcalde de Alcoy

En aquel 2008, con 61.698 habitantes, Alcoy tenía un total de 16.698 personas afiliadas a la Seguridad Social (es decir, personas que trabajan en nuestra ciudad) a finales de octubre. Ahora, con solo 85 habitantes menos (61.613), tiene 17.605, lo que representa 907 afiliados más. "Esto demuestra que Alcoy crece en habitantes y en gente que trabaja en la ciudad, que no solo viene a vivir como ocurre en otras ciudades, sino a vivir y a trabajar", ha resaltado las mismas fuentes.

Crecimiento vegetativo negativo

Es importante resaltar que la ciudad aumenta en 2.259 habitantes en los últimos 5 años. Este crecimiento se ha producido a pesar de tener un crecimiento vegetativo negativo, es decir, muere más gente de la que nace, lo que evidencia que el saldo migratorio positivo es el motor de esta tendencia.

Atractivo

"Las nuevas personas residentes se sienten atraídas por la calidad de vida excepcional que ofrece Alcoy, donde la riqueza de su entorno natural, su apuesta cultural y las oportunidades laborales convergen. La ciudad se ha convertido en un polo de atracción, demostrando que la gente no solo busca un lugar donde vivir, sino un lugar donde prosperar en un ambiente de bienestar. La tendencia al alza es más que evidente", han señalado desde el Consistorio.

Panorámica de Alcoy sobre el viaducto de Canalejas. / INFORMACIÓN

Igualmente, "es importante señalar que Alcoy tiene una población flotante de unas 2.000 personas, que viven en la ciudad pero no están empadronadas, en su mayoría estudiantes. Muchos de ellos, una vez terminan sus estudios, se quedan a vivir, creando en la ciudad sus empresas o pequeñas industrias tecnológicas".

Estudios superiores

Así, "el crecimiento de Alcoy no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. Cada vez más personas con estudios superiores deciden establecerse en la ciudad, atraídas por la calidad de vida y las oportunidades laborales. Alcoy se ha consolidado como una ciudad universitaria, ofreciendo formación en sectores estratégicos", han apuntado.

"Continuaremos trabajando en nuevas acciones y proyectos que nos permitan seguir creciendo", ha manifestado el alcalde de Alcoy, Toni Francés, quien ha añadido que "hemos de destacar la tendencia al alza que estamos consiguiendo. Estas cifras demuestran que Alcoy es cada vez una ciudad más atractiva para vivir, para retener el talento que tenemos en los Campus Universitarios y en la Escola d’Art".

El primer edil ha explicado que "cada vez más personas establecen su residencia en nuestra ciudad atraídas por las oportunidades de encontrar un empleo de calidad, factores a los que debemos sumar la calidad de vida, la movilidad sostenible, el entorno natural y la rica oferta cultural, deportiva y de ocio de Alcoy, que también han jugado un papel crucial, convirtiéndolo en un lugar deseable para familias y jóvenes profesionales que buscan un equilibrio entre trabajo y bienestar".