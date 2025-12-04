Alcoy se sube a la marea verde

30.000 árboles y plantas más en Alcoy. El Ayuntamiento continúa desarrollando el proyecto AlcoiBioUp!, una de las mayores intervenciones de restauración ecológica y renaturalización realizadas en el municipio.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La gran apuesta verde permitirá plantar 3.880 árboles y 25.697 plantas y arbustos autóctonos, alcanzando un total de 29.577 ejemplares en diferentes zonas de la ciudad.

Todas estas actuaciones en concreto se están llevando a cabo tras intensas tareas de limpieza, retirada de escombros y eliminación de especies invasoras como la caña, el ailanto o la palera. En varios puntos se están instalando lonas biodegradables —no plásticas— que impiden el rebrote de estas especies especialmente agresivas en entornos fluviales.

Trabajos para reparar y reponer árboles en alcorques vacíos de Alcoy / INFORMACIÓN

Las plantaciones abarcan áreas tan representativas como la Vaguada, donde se están incorporando 250 árboles entre tilos, lidoneros, madroños, cedros, pinos piñoneros, fresnos, granados y nogales, además de otros 100 lidoneros previstos procedentes delCentro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana.

Cubierta vegetal

En el entorno del Barranc del Cint y el Xorrador se están añadiendo 7.000 plantas forestales, reforzando la cubierta vegetal tras la restauración del área recreativa y la balsa. El Barranquet de Soler suma 120 árboles (tilos, lidoneros, madroños y fresnos) y alrededor de 400 plantas forestales entre su zona de educación ambiental y el nuevo Arboretum, donde además se están habilitando sendas, puntos de agua y cajas nido.

En los ríos Serpis y Barxell el trabajo es especialmente intenso: en el cauce del Serpis se están introduciendo 480 árboles, 898 plantas forestales y 599 unidades de matorral, mientras que en la zona de la Caldera del Gas se están plantando otros 500 árboles, 4.000 plantas forestales y 800 matorrales.

El Barxell, uno de los grandes corredores verdes del proyecto, está incorporando 500 árboles y 10.000 plantas y matorrales adicionales. En Camí de les Solsides se está actuando con 1.651 árboles pertenecientes a una amplia variedad de especies mediterráneas como madroños, lidoneros, madroños, fresnos, nogales, juníperos, pinos piñoneros, cornicabras, chopos, quejigos y olmos.

Aromáticas

En el antiguo vertedero de Cotes Baixes se están plantando 66 árboles y unas 2.000 plantas aromáticas —romero, lavanda, santolina, boj o rosales— que mejoran la calidad paisajística del entorno.

El proyecto también alcanza zonas plenamente urbanas: se están incorporando 113 árboles en parques y 200 árboles en los alcorques vacíos o recientemente reparados que se están interviniendo estos días en diferentes barrios, reforzando el arbolado viario y ampliando las zonas de sombra.

El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, ha subrayado la importancia de respetar estos espacios durante los trabajos "y evitar cualquier comportamiento que pueda comprometer la supervivencia de las nuevas plantaciones".

El edil ha destacado que uno de los indicadores clave para evaluar el éxito de AlcoiBioUp es precisamente el índice de supervivencia de los ejemplares plantados, especialmente en zonas de ribera y barrancos donde las condiciones son más exigentes.

"Las plantaciones que se están llevando a cabo son posibles gracias a un trabajo previo muy duro: retirar residuos, limpiar barrancos, eliminar especies invasoras y preparar el terreno para recuperar la vegetación autóctona. Es una inversión ambiental que transformará Alcoy a medio y largo plazo", ha explicado