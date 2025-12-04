La sonora incorporación que va a tener la Iglesia de Santa María de Alcoy

Una séptima campana para la Iglesia de Santa María de Alcoy. Este sábado se procederá a la bendición de esta nueva campana en la Iglesia de San Jorge, dedicada a los Reyes Magos y promovida por la Colla Campaners d'Alcoi.

El Ayuntamiento ha acogido este jueves la presentación de esta iniciativa, que se ha financiado con la recaudación del libro que editó Colla Campaners sobre las campanas de la ciudad el pasado año, junto con otras actividades. Así, tras la bendición de la campana, esta se expondrá en el Ágora hasta el 5 de enero, tras lo que se instalará en el campanario.

Boceto de la campana / INFORMACIÓN

A esta presentación han asistido la concejal de Cultura, Elisa Guillem; la de Turismo, Lorena Zamorano; Juan Climent, diseñador de la campana; y Javier Monllor, de la Colla de Campaners.

Y esta campana ya es una realidad de 46 kilogramos de bronce que se va a bendecir el sábado. La edil de Cultura ha explicado que "a partir de este fin de semana la campana estará expuesta en el Ágora y se podrá visitar. Y alrededor de esta nueva campana de los Reyes Magos tendremos todo este mes actividades, sobre todo de cara a los más pequeños".

Solo tenemos constancia de otra campana dedicada a los Reyes Magos en Alemania, ninguna en España Javier Monllor — Presidente de la Colla Campaners d'Alcoi

Por su parte la regidora de Turismo ha añadido que la tradición campanera "es un recurso que de unos años hasta ahora, y gracias también a la Colla Campaners, hemos recuperado. Los pueblos tenemos muchas tradiciones que, como el toque de las campanas, iba perdiéndose, y se está recuperando gracias a estas collas que contribuyen a la oferta turística de la ciudad, a la oferta cultural, y que entre todos hacemos" el Nadal Alcoià.

El presidente de la Colla ha explicado que "la intención era hacer una campana dedicada a alguien que yo creo que debemos de estar muy agradecidos en la ciudad de Alcoy, que son Sus Majestades de Oriente. No había ninguna campana en España dedicada a ellos, y de hecho ahora hemos estado investigando y nos han ayudado desde la Catedral de València, que son los que llevan prácticamente todo el inventario de la Península Ibérica y de parte de Europa. Y que sepamos dedicada a Reyes Magos de Oriente solo está a la Catedral de Colonia (Alemania)".

Juani Ruz

Y ha añadido que el objetivo era que "Alcoy tuviera en nuestro emblemático campanario de Santa María una séptima campana dedicada a Reyes Magos y a todos los niños". Y será la campana más pequeña, de 46 kilogramos y de bronce tradicional, mientras que la hasta ahora más pequeña pesa 250 kilos. Y se accionará únicamente de forma manual.

Su diseñador ha explicado que tiene dos bajo relieves donde "he utilizado una cruz que hay arriba y el mismo rayo de la cruz utilizado para meter nuestros también tan queridos pajes en las escaleras. Esto está en una parte,y en la otra parte están Reyes Magos, y de fondo el Barranc del Cint. Todo esto liderado la estrella que guía a los Reyes".