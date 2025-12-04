Meteorología
A la playa durante el puente de diciembre en Alicante
Aemet prevé máximas en el litoral de hasta 24 grados por el viento de poniente, aunque las noches seguirán siendo frías
Diez grados van a subir los termómetros en la costa este fin de semana respecto a la fría jornada de este jueves. Tras dos semanas con valores por debajo de lo normal en la provincia de Alicante, el puente de diciembre va a dejar temperaturas primaverales en puntos del litoral que podrían hacer que las playas vuelvan a ser un punto de ocio e incluso de baño, a pocos de la navidad.
Así, en las horas centrales del día, se esperan máximas entre los 23 y los 24 grados el sábado y el domingo en Alicante, Elche u Orihuela. Y eso que este jueves se han rondado los 14 grados en la capital. Eso sí, las noches seguirán siendo frías, aunque en las horas centrales del día sobrarán las chaquetas y algunas mangas cortas seguro que se podrán ver por la costa.
El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "después de este último coletazo un poco más frío de este jueves, a partir del viernes y especialmente sábado, domingo y lunes va a empezar a dominar el anticiclón. Y como seguirá soplando viento de poniente por estos frentes que están afectando al oeste peninsular, eso va a hacer que suban las temperaturas, especialmente entre el sábado y el domingo".
El cambio de tiempo va a ser significativo entre lo que estamos teniendo y lo que tendremos el sábado y el domingo, con dominio anticiclónico y temperaturas al alza con circulación de poniente y noches frías
El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "las mínimas van a seguir siendo frías, especialmente en el interior, porque cuando se instala el anticiclón, se desarrollarán fenómenos de heladas durante estos próximos días en comarcas del interior, y en zonas también de la Vega Baja, por lo que habrá un poco de riesgo de heladas para los cultivos".
En cambio, "a mediodía las temperaturas van a ir ganando grados y serán agradables. Por tanto, un cambio de tiempo que no diríamos radical, pero sí significativo entre lo que estamos teniendo y lo que tendremos el sábado y el domingo, con dominio anticiclónico y temperaturas al alza con circulación de poniente y noches frías".
Previsión
Para el viernes la previsión es de intervalos nubosos, con temperaturas en ascenso y viento del oeste, con posibles rachas muy fuertes en el interior a primeras horas. Y hay alerta amarilla por viento en el norte de la provincia, un aviso que ya ha estado activo en el interior norte el jueves.
Aemet espera para el sábado, a nivel de la Comunidad Valenciana, cielo nuboso, sin descartar alguna precipitación débil a primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas en ascenso. Viento moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.
El domingo también habrá cielo poco nuboso. Probables brumas y bancos de niebla en el interior de Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Alicante la primera mitad del día.
Y el lunes la previsión es que la situación anticiclónica mantenga cielos poco nubosos o despejados, con una bajada de temperaturas respecto al fin de semana, quedando la máxima en torno a los 20 grados en el litoral.
