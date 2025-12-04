A la playa durante el puente de diciembre en Alicante

Diez grados van a subir los termómetros en la costa este fin de semana respecto a la fría jornada de este jueves. Tras dos semanas con valores por debajo de lo normal en la provincia de Alicante, el puente de diciembre va a dejar temperaturas primaverales en puntos del litoral que podrían hacer que las playas vuelvan a ser un punto de ocio e incluso de baño, a pocos de la navidad.

Así, en las horas centrales del día, se esperan máximas entre los 23 y los 24 grados el sábado y el domingo en Alicante, Elche u Orihuela. Y eso que este jueves se han rondado los 14 grados en la capital. Eso sí, las noches seguirán siendo frías, aunque en las horas centrales del día sobrarán las chaquetas y algunas mangas cortas seguro que se podrán ver por la costa.

La bajada de temperaturas se deja notar en la provincia de Alicante: Alcoy despierta con 4 grados / Juani Ruz

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "después de este último coletazo un poco más frío de este jueves, a partir del viernes y especialmente sábado, domingo y lunes va a empezar a dominar el anticiclón. Y como seguirá soplando viento de poniente por estos frentes que están afectando al oeste peninsular, eso va a hacer que suban las temperaturas, especialmente entre el sábado y el domingo".

El cambio de tiempo va a ser significativo entre lo que estamos teniendo y lo que tendremos el sábado y el domingo, con dominio anticiclónico y temperaturas al alza con circulación de poniente y noches frías Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "las mínimas van a seguir siendo frías, especialmente en el interior, porque cuando se instala el anticiclón, se desarrollarán fenómenos de heladas durante estos próximos días en comarcas del interior, y en zonas también de la Vega Baja, por lo que habrá un poco de riesgo de heladas para los cultivos".

En cambio, "a mediodía las temperaturas van a ir ganando grados y serán agradables. Por tanto, un cambio de tiempo que no diríamos radical, pero sí significativo entre lo que estamos teniendo y lo que tendremos el sábado y el domingo, con dominio anticiclónico y temperaturas al alza con circulación de poniente y noches frías".

Previsión

Para el viernes la previsión es de intervalos nubosos, con temperaturas en ascenso y viento del oeste, con posibles rachas muy fuertes en el interior a primeras horas. Y hay alerta amarilla por viento en el norte de la provincia, un aviso que ya ha estado activo en el interior norte el jueves.

Aemet espera para el sábado, a nivel de la Comunidad Valenciana, cielo nuboso, sin descartar alguna precipitación débil a primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas en ascenso. Viento moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.

El domingo también habrá cielo poco nuboso. Probables brumas y bancos de niebla en el interior de Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Alicante la primera mitad del día.

Y el lunes la previsión es que la situación anticiclónica mantenga cielos poco nubosos o despejados, con una bajada de temperaturas respecto al fin de semana, quedando la máxima en torno a los 20 grados en el litoral.