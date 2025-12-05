Aitex reúne en Alcoy a 900 estudiantes para conocer el textil con sus Olimpiadas 25

El Centro de Investigación e Innovación Aitex de Alcoy ha celebrado la quinta edición de sus Olimpiadas de Alcoy, en el Polideportivo Francisco Laporta. El objetivo es acercar a los jóvenes la importancia del sector textil en el deporte, la tecnología y la vida diaria.

La cita ha reunido a 840 alumnos y 50 profesores procedentes de 15 centros educativos de Alcoy, Cocentaina y Muro de Alcoy. Durante toda la mañana, los estudiantes han podido disfrutar de 19 actividades diferentes, entre ellas ciclismo, pádel, futbito, vóleibol, acrobacias aéreas, torneos de videojuegos o gymkana de juegos.

Textil en deportes

Las Olimpiadas de Aitex buscan conectar a los jóvenes con esta industria para que comprendan que el textil está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida, especialmente en el deporte. El cometido de la jornada es la de abrir un espacio de empleo explicando que trabajar en este sector supone una gran oportunidad profesional debido a la creciente demanda de perfiles especializados.

Futuro profesional

En este sentido, Vicente Blanes, director general de la asociación alcoyana ha destacado que “estas Olimpiadas muestran a los estudiantes que el textil no es solo ropa; está en todas partes en nuestro día a día. Queremos inspirar a los jóvenes a considerar un futuro profesional en un sector que tiene gran necesidad de talento.”

La intervención de la responsable institucional Beatriz Doménech también ha insistido en esta proyección de una actividad ligada a Alcoy y de la jornada como forma de acercar la ciencia, la tecnología y el textil a quienes serán los profesionales del mañana. Estas iniciativas “contribuyen a crear vocaciones en un sector estratégico para nuestra comunidad.”