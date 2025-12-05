Alcoy sigue a la espera de la inversión para reformar el Teatro Principal

Desde el Ayuntamiento de Alcoy la edil de Cultura de Compromís, Elisa Guillem ha lamentado la falta de respuesta a los requerimientos para la inversión de 450.000 euros prometida por la Conselleria de Cultura para la reforma del Teatro Principal y que a día de hoy no se ha hecho efectiva. Mientras tanto, el Consistorio ha tomado la iniciativa para mejorar de manera mínima las instalaciones de este foro cultural.

La representante de Compromís ha mostrado su preocupación por la falta de iniciativa e información de la Conselleria para la reforma del Teatro Principal. Según indica Guillem, “el gobierno autonómico del PP se comprometió a asumir esta actuación, pero desde el Ayuntamiento todavía no hemos recibido ningún documento, confirmación formal o calendario que concrete la intervención”.

Confirmado de palabra

Paralelamente, ambas partes han mantenido reuniones hasta que el pasado mes de septiembre la secretaria autonómica de Cultura, “Pilar Tébar, confirmó, de palabra, que tenían prevista la inversión para el Principal.” Aun así, Guillem denuncia que desde aquel momento el organismo no ha ofrecido ninguna información que aporte claridad sobre el asunto demandado.

Es por eso que desde Compromís se han mostrado críticos con la actuación del PP, tanto a nivel autonómico como local. La concejala comenta que “no tiene sentido que el PP de Alcoi critique la situación del Teatro Principal, mientras el PP valenciano no nos informa de las inversiones”.

Pequeños trabajos

Con todo, Guillem afirma que el Teatro Principal requiere esta actuación “imprescindible para garantizar su funcionamiento normalizado” y considera que la falta de detalles por parte de la Consellería “dificulta avanzar en este proyecto”. Así pues, la edil ha señalado que el Ayuntamiento continúa a la espera de una respuesta que permita concretar los pasos a seguir.

A la par que se dan estos hechos, en las últimas semanas desde el gobierno local han llevado a cabo mejoras puntuales en el edificio por un valor aproximado de 40.000 euros. Estas actuaciones han incluido trabajos en la fachada, en los baños y la instalación de nueva iluminación. Y en este sentido, Guillem ha puntualizado que “mientras desde la Concejalía y Compromís hacemos nuestro trabajo, seguimos esperando noticias de la Generalitat”.