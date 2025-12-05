La exposición INFotoperiodistas ALC 24 se inaugura en Ibi

La exposición INFotoperiodistas ALC 24 ha llegado a Ibi. Este viernes se ha inaugurado en la ermita de San Vicente esta muestra organizada por Fundación FRAX e INFORMACIÓN, con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de Ibi (Afibi), y que muestra la actualidad desde la mirada crítica y humana del fotoperiodismo.

La muestra reúne medio centenar de fotografías que resumen algunos de los hechos más relevantes ocurridos durante 2024 en la provincia de Alicante, fiel a la vocación de INFORMACIÓN como diario provincial.

La exposición, comisariada por el jefe de Fotografía de INFORMACIÓN, Rafa Arjones, es el resultado del trabajo desarrollado por los ocho fotoperiodistas de la plantilla del periódico: Pilar Cortés, Jose Navarro, Héctor Fuentes, Alex Domínguez, Áxel Álvarez, Matías Segarra, Juani Ruz y el propio Arjones.

Esta muestra itinerante se inauguró en la redacción de Alicante y después pasó por Casa Mediterráneo, y el mes pasado se pudo disfrutar en Villena. Y ahora llega a Ibi, dentro de las “Jornadas Fotográficas 2025”, organizadas por la Agrupación Fotográfica de Ibi.

Reivindicación

La exposición se puede visitar hasta el 14 de diciembre, y con ella se busca reivindicar el papel social de la fotografía y el vídeo de prensa, a la vez que ofrece una mirada comprometida sobre cómo las imágenes contribuyen a la construcción de la memoria colectiva y de los relatos compartidos.