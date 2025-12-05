El PP de Alcoy reclama más nichos en el cementerio y trasladar los inhumados fuera de vuelta a la ciudad

El Grupo Municipal Popular de Alcoy ha pedido al equipo de gobierno “sensibilidad” y “gestión” para evitar los enterramientos de alcoyanos en otras poblaciones dado el déficit de nichos en el cementerio de la ciudad. La reclamación tiene lugar después de que el Ayuntamiento haya construido 168 tumbas más en el camposanto durante los últimos meses. Y solicita un plan para que los alcoyanos enterrados fuera vuelvan a su lugar de origen.

Enterramientos en Cocentaina

El PP contempla la suma de los 168 nichos, pero la ve insuficiente dado que denuncia que muchas familias han tenido que enterrar a sus seres queridos en la vecina localidad de Cocentaina.

Así, solicita que el gobierno local les facilite un censo de los enterramientos fuera de la ciudad desde 2020 a la actualidad. También reclaman que se estudie la compensación a los dolientes por los gastos de las inhumaciones fuera del municipio, ya que tuvieron que adquirir un nicho en otra localidad “por falta de alternativas en Alcoy”.

Inhumados de vuelta

Además, el grupo ha reivindicado un plan para gestionar el traslado al cementerio municipal San Antonio Abad de los alcoyanos que, desde 2020, se han visto obligados a ser enterrados en otros municipios debido a la falta de nichos en el cementerio municipal de Alcoy.

El PP considera la situación preocupante y alarmante porque “ha generado un importante malestar en numerosas familias, cuyo deseo era que sus seres queridos descansaran en Alcoy”, subraya el portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Pastor.

Pastor señala que “las familias merecen una respuesta inmediata. Ahora que hay nichos disponibles, es obligatorio actuar teniendo en cuenta el traslado de los difuntos que deseaban ser enterrados en Alcoy”.