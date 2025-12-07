Alicante lidera el crecimiento de la población de jabalíes en España y alberga ya unos 60.000 ejemplares salvajes

El brote de peste porcina detectado en Cataluña a finales de noviembre ha vuelto a poner la lupa sobre una plaga, la de los jabalíes, que tiene en Alicante uno de sus principales focos. Y es que se estiman que en la provincia hay entre 40.000 y 60.000 ejemplares salvajes, que cada vez se acercan más a núcleos urbanos.

Y según los últimos datos del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), Alicante es la provincia que encabeza la tasa de crecimiento de una población que no para de aumentar.

En la última campaña se cazaron 12.000 ejemplares de estos ungulados, más del doble que hace una década

Así, está situación hace que se estén extremando las precauciones en la Comunidad Valenciana, donde también hay una importante presencia en las provincias de Valencia y Castellón. El problema de los jabalíes se centra sobre todo en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Y causan graves daños en el campo y atemorizan a la población.

Los jabalíes ya están en Alicante: así han sido vistos en el PAU 5 y Nou Nazareth / INFORMACIÓN

Por ello, la Generalitat ha redoblado la vigilancia en el entorno de la AP-7 que une Alicante y Valencia por la costa, y que atraviesa las dos comarcas más afectadas: la Marina Alta en Alicante y La Safor en Valencia. Una carretera que ha podido ser la vía de entrada en España de la peste desde Francia.

En la campaña 2023-2024, última con datos publicados, se cazaron en la provincia 11.998 jabalíes, lo que representa un 9,9 % más que en la anterior campaña, un 67 % más que cinco años antes y un 140 % más que hace una década. Unas capturas que hace dos décadas solo eran de 1.443 ejemplares, según los datos publicados por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Tabla sobre el crecimiento de la población de jabalíes en España, con Alicante como la provincia donde mayor aumento se registra, según datos del IREC de 2023 / INFORMACIÓN

Esta explosión en la población de estos ungulados hace que en la provincia de Alicante haya 98 municipios en los que se ha declarado la sobreabundancia, que suponen el 70 % del total y ocupan el 56 % del territorio provincial. Y otras poblaciones como Elche han pedido su inclusión en este listado para poder combatir con más herramientas esta proliferación.

157.000 ejemplares en la Comunidad Valenciana

Fuentes de la conselleria han explicado a INFORMACIÓN que no tienen actualmente datos de la población de jabalíes por municipios o comarcas, aunque sí una estimación para el conjunto de la Comunidad Valenciana, que se sitúa alrededor de los 150.000 ejemplares.

Así, según recoge el Informe Técnico sobre el Estado de Conservación de las Especies Cinegéticas de 2025, esta cifra sería de 157.526 ejemplares, aunque sorprende con la facilitada en enero de 2024 por la Generalitat a este medio, en la que se cifraba su número en 271.000 ejemplares, y la población se supone que ha seguido creciendo durante estos casi dos años, a tenor de este mismo informe.

Jabalíes equilibristas: tres enormes animales hozaban esta tarde en el filo del acantilado de cien metros del Cap de la Nau / A. P. F.

Así, este informe señala que "todos los trabajos realizados apuntan a que el efecto de la caza y el modelo de gestión de la última década no ha sido suficiente para invertir el crecimiento de su población. Los resultados muestran estabilidad en la tasa de extracción estimada para la especie en la Comunitat, que se sitúa en 0,35 (35% de las existencias). Ello implica que los 54.548 jabalís capturados en la temporada 2023-24 suponen el 35% de las existencias de una población en la Comunitat Valenciana de 157.526 ejemplares".

Y advierte de que "la población muestra una dinámica creciente en cuanto a densidades y se estima un déficit de extracción del 10% respecto a la tasa básica que permitiría estabilizar las existencias en los niveles demográficos actuales. Este déficit se cuantifica en más de 15.000 ejemplares anuales" que habría que cazar más para frenar su expansión".

INFORMACIÓN

"Esta apreciación coincide con las previsiones de grupos de investigación a nivel nacional y europeo para los que la Comunitat Valenciana presenta una tasa de crecimiento alta, así como un alto potencial de expansión en los próximos años. Posiblemente la mayoría de las poblaciones de la Comunidad Valenciana se encuentran en una situación cercana a su mayor nivel de productividad y teóricamente aún quedaría un amplio margen de aumento de sus poblaciones en los próximos años"., añade el informe.

Por su parte Vicente Urios, catedrático de Zoología de la UA, estima que "según las cifras que maneja el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), que es la entidad que coordina la densidad en Europa del jabalí, Alicante es una de las zonas con mayor densidad de ejemplares. Destacan Extremadura, Pirineos, Cataluña, Valencia y Alicante. En la provincia se llegan a registrar unos 10 jabalíes por kilómetro cuadrado en algunos sitios una cifra muy muy alta".

Estos son los 98 municipios de Alicante con sobreabundancia de jabalíes Según la última resolución de la Generalitat, fechada el 2 de mayo de 2025, hay casi un centenar de municipios en la provincia de Alicante en la que se ha declarado la sobre abundancia de jabalíes, por lo que se aplican medidas especiales para su control y se pueden acceder a ayudas destinadas a frenar su expansión. Los municipios son Agres, Aigües, Alcalalí, Alcoleja, Alcosser, Alcoy, Alfafara, l'Alfàs del Pi, Algueña, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Altea, l’Atzúbia, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beneixama, Beniarbeig, Beniardà, Beniarrés, Benidoleig, Benidorm, Benifallim, Benifato, Benigembla, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Benissa, Biar, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Calp, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Castell de Castells, El Castell de Guadalest, Cocentaina, Confrides, Dénia, Elda, Fageca, Famorca, Finestrat, Gaianes, Gata de Gorgos, Gorga, Ibi, Jávea, Xixona, Llíber, l'Orxa, Millena, Monóvar, Murla, Muro, La Nucia, Ondara, Onil, Orba, Orxeta, Parcent, Pedreguer, Pego, Penàguila, Petrer, Pinoso, Planes, El Poble Nou de Benitatxell, Els Poblets, Polop, Quatretondeta, El Ràfol d'Almúnia, Relleu, La Romana, Sagra, Salinas, Sanet i Negrals, Sax, Sella, Senija, Tàrbena, Teulada, Tibi, Tollos, Tormos, La Torre de les Maçanes, La Vall d'Alcalà, La Vall d'Ebo, La Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, La Vila Joiosa y Xaló.

Por ello estima que con una media de siete jabalíes por cada kilómetro cuadrado, "en la provincia puede haber entre 40.000 y 60.000 jabalíes", aunque ha destacado que la conselleria dispone de datos concretos sobre la población por zonas.

Además, según refleja en IREC, según los últimos datos, fechados en 2023, Alicante es la provincia donde la población de jabalíes crece con mayor fuerza, con una tasa de crecimiento de casi el 45 % al año, seguida de Salamanca (38 %), Guadalajara (34 %), Ávila (32 %), Valencia (31 %), Murcia (27 %) y Barcelona (25 %). Esto evidencia que esta especie ha encontrado en la provincia un entorno muy favorable para aumentar.

Medidas activadas por la Generalitat

La Generalitat ha puesto en marcha un plan de medidas preventivas en la Comunidad tras el brote de Barcelona, con el "objetivo de optimizar la vigilancia y reducir la población jabalíes en las zonas de mayor riesgo". Un dispositivo de coordinación acordado entre la Vicepresidencia Segunda de la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y el sector de la caza.

Jabalíes cazados en una batida en la Marina Alta, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Además, se ha acordado habilitar una partida extraordinaria para reducir la población en aquellas zonas donde existe sobreabundancia, especialmente en el entorno de la AP-7, al ser considerada una de las potenciales vías de propagación.

Por su parte, la Conselleria de Agricultura, competente en sanidad animal, mantiene una comunicación permanente con los Servicios Veterinarios Oficiales para asegurar la implantación de todas las medidas de prevención necesarias y extremar las precauciones en explotaciones ganaderas.

Caza en entornos urbanos

Además, la Generalitat aprobó el pasado octubre, tras 15 meses de tramitación un decreto que establece directrices integrales para la gestión, caza y control de ungulados silvestres, entre ellos y especialmente el jabalí.

Así, amplía periodos de caza y métodos excepcionales, como batidas con armas de fuego en entornos urbanos a iniciativa de los ayuntamientos, estableciéndose perímetros de seguridad y otras medidas para garantizar la actuación sin riesgos.

Una piara de jabalíes en el término municipal de Xixona. / INFORMACIÓN

Así, el decreto refuerza las actuaciones en zonas donde la caza no es viable por motivos de seguridad y permite a los ayuntamientos participar directamente tanto en el control poblacional como en la gestión de cadáveres.

La norma también introduce criterios para priorizar áreas de actuación y contempla intervenciones en espacios no cinegéticos cuando la falta de gestión pueda comprometer los esfuerzos realizados en su entorno.

Asimismo, en 2025 se ha puesto en marcha la primera convocatoria de ayudas autonómicas para el control del jabalí, dirigida a municipios afectados por situaciones de sobreabundancia. Con una dotación de 900.000 euros, esta línea ha permitido beneficiar a 121 ayuntamientos.