Vicente Urios: "La población de jabalíes se ha disparado a raíz del confinamiento por el covid-19"

Vicente Urios es catedrático de Zoología en la Universidad de Alicante y estima que en la provincia hay entre 40.000 y 60.000 jabalíes, siendo la Marina Alta la zona con mayor densidad de población y Alicante una de las provincias donde más ejemplares hay.

¿Por qué la población de estos ungulados viene creciendo de manera sostenida y de forma muy destacada en los últimos años?

El jabalí, desde hace casi un siglo, ha ido aumentando. Pero no solo en Europa, también en Australia, en Argentina... en todas partes. En la Península Ibérica la población de jabalí estaba contenida en el siglo XX, en parte por la peste porcina africana. Se cazaba mucho más, había una población rural que también los cazaba y había pocos. Pero ha ido creciendo mucho y a partir del confinamiento por la pandemia del covid-19 se ha producido una explosión demográfica. El estar dos meses sin ver a nadie en el monte ha hecho que perdieran miedo, se acercaran a algunas zonas, vieran que ahí no pasaba nada y que no se les cazan. Y entonces se han quedado y ha aumentado mucho la población.

¿Se reproducen con mucha facilidad?

Si, con mucha facilidad, y no hay depredadores excepto el lobo, pero el lobo es muy selectivo para cazar jabalíes.

¿Con la superpoblación existente es más difícil controlar esta peste porcina?

Claro, ahora es más complicado que el brote que apareció en los años 80 y que se erradicó en 1994. Entonces había muy poco reservorio de esta enfermedad en la fauna salvaje. En el jabalí había poco, pero ahora el problema es que hay una superpoblación de jabalíes muy grande en muchos sitios. Y entonces, y aunque tú lo elimines en granjas, siempre va a haber un reservorio en los jabalíes. Esto pasa mucho en Europa, es más difícil de erradicar ahora que antes. Y luego también ha aumentado muchísimo la movilidad en aviones de pasajeros, viajeros... Eso para las epidemias víricas es un problema por la gran movilidad de población.

¿Por dónde ha podido llegar este contagio de peste porcina?

En Europa en estos momentos hay varios focos de peste porcina. El año pasado y en 2025 ha habido un brote muy fuerte en el norte de Italia que se ha terminado ya. Parece ser que con medidas muy drásticas, pero fundamentalmente en los países bálticos y en Polonia hay una población de jabalíes que tiene casi endémica esta peste porcina, es muy difícil de eliminar. Y luego también hay muchos casos en Rumanía, en Bulgaria, en Hungría, en Alemania, en la República Checa, Eslovaquia, Grecia… Hay focos, aunque todo está muy controlado por el riesgo económico que tiene para las explotaciones. Y sobre por dónde ha podido venir, han apuntado que por la carretera, alguien puede tirar basura, y es muy factible que sea por ahí.

Un jabalí pasea junto a los contenedores de basura en Xàbia / A. P. F.

¿Cómo se contagia?

Es un virus muy resistente. Puede estar en el medio dos meses sin desaparecer. Una persona que toque un jabalí que esté infectado, solo por tocarlo, ya es portador, aunque no contagia al hombre. No es una enfermedad para el hombre, pero sí que lo puede transportar y es muy contagioso. También se puede llevar en las ruedas de los automóviles o comida contaminada. Por ejemplo, antes del 1994, los hoteles daban sus restos de comida a las granjas, pero después se prohibió para que fuera comida esterilizada y evitar estos contagios. Pero en sitios donde tú puedes llevar la comida como en la AP-7, que es una vía de penetración en España desde Europa, cualquiera puede tirar un bocadillo con carne contaminada, y puede venir por ejemplo por ahí.

Los jabalíes pueden transmitirlo a los cerdos y también a otro tipo de especies. ¿O está limitado a esas dos?

Está limitado a cerdos, jabalíes, cerdos vietnamitas... Y hay dos tipos de pestes porcinas, la clásica y africana. La peste porcina clásica puede tener una mortalidad del 10 al 40% en cerdos. Es menos contagiosa. Y la peste porcina africana, que es la detectada en Barcelona, que tiene una mortalidad de prácticamente el 100% y es muy contagiosa.

Una pareja de jabalíes en la parada del TRAM de Costa Blanca en la Playa de San Juan, en una imagen de este domingo. / INFORMACIÓN

¿Cómo se erradicó la peste que apareció hace más de 40 años?

La peste africana parece ser que se introdujo por un barco que vino de Angola a Portugal en los años 60. Desde entonces aparece y desaparece. En España ha estado erradicada pero puede venir de fuera. Se hicieron campañas muy fuertes en la epidemia que empezó en 1980, la más fuerte, y terminó el 1994. Y se mataban las explotaciones, se sacrificaba con gran rapidez todo y, una cosa muy rara de la administración, se indemnizaba inmediatamente.

¿Se sacrificaban granjas enteras?

Sí, todos los cerdos enfermos y todos los que estaban en contacto y, se indemnizaba inmediatamente, con lo cual los ganaderos no ocultaban la enfermedad, ya que iban a ser indemnizados, y además lo hacían con mucha rapidez. Entonces fueron unas medidas muy drásticas. Luego se intentaron disminuir las explotaciones familiares sin control veterinario, sin higiene. Todo ahora está muy controlado.

El sector porcino no tiene un gran peso en la provincia, salvo en la Vega Baja, por lo que el impacto económico en caso de extenderse sería limitado.

Alicante no es Teruel, ni Segovia, por ejemplo, donde sí que tiene un peso muy fuerte. Y también en Cataluña. Y el impacto económico sería más limitado.

¿En qué consiste la enfermedad y qué hacer ante un posible caso? ¿En qué consiste la enfermedad? Es una septicemia vírica. Una infección por virus que afecta al sistema circulatorio. Por ejemplo, causar hemorragias internas, hemorragias cutáneas... es típico en los cerdos que se formen manchas de color oscuro. Esa hemorragia subcutánea causa fiebre. Y al final hay un fallo multisistémico muy rápido. Pueden morir en cuatro días, tiene una mortalidad tremenda en muy poco tiempo. ¿Qué debe hacer alguien que se encuentra con un jabalí muerto o aparentemente enfermo? Es muy importante no tocarlo, no coger excrementos, no pisar sus rastros. Si tiene sangre, no contaminarse, porque a ti no te va a pasar nada, pero tú lo coges con las manos, luego te vas a una panadería y tocas la puerta de entrada a la panadería, y luego un señor que tiene una explotación de cerdos toca la puerta y se va a su granja, se puede contaminar de una forma tan tonta. Entonces lo fundamental es no tocarlo y llamar inmediatamente a las autoridades. En estos momentos está implicada la Guardia Civil, la UME, toda la guardería forestal de Cataluña. Está todo el mundo pendiente y hay que avisar inmediatamente para que se retire el cadáver y se analice a ver si es peligroso o no y ver de dónde ha venido.

¿Las medidas que se están adoptando en Cataluña considera que son apropiadas o echa de menos alguna actuación para tratar de atajar?

Yo creo que son apropiadas. Lo que se está haciendo en Cataluña es que se ha detectado enseguida, ya que hay un supercontrol. Se ha detectado inmediatamente y en cinco días se ha actuado un gran dispositivo para intentar erradicar la población de jabalí salvaje. Se está también vigilando mucho, restringiendo la movilidad de personas, etcétera, para que no se vaya moviendo el virus, en los zapatos por ejemplo.

¿La situación ahora mismo es grave?

Yo creo que se ha reaccionado muy bien y con grandísima rapidez y con medidas muy acertadas, con lo cual yo espero que no vaya a más.

Jabalíes en La Carrasqueta de Xixona / JOAQUÍN ALBORS

¿Las medidas que está impulsando la Generalitat Valenciana en el último año para frenar la expansión de los jabalís, facilitando caza, posibilitando batidas urbanas... van por el buen camino?

Son imprescindibles. El error que se ha cometido es que se ha protegido muchísimo a los jabalíes. Se han puesto muchos inconvenientes a su caza, que sumado al problema que hubo con la pandemia y el abandono del mundo rural, ha hecho que se haya descontrolado la población. Y corregir esa deriva es fundamental. Es muy importante que la población no esté tan disparada.

¿En la provincia de Alicante la más afectada es la Marina Alta?

Sí, ha subido mucho, sobre todo en sitios con mucho chalé disperso, un urbanismo desquiciado. No ha habido una ordenación como Dios manda. Entonces hay muchísimos basureros por todas partes, mucho alimento. Y luego que tampoco se puede cazar entre los chalés, que llenan el monte.