Alcoy dedicará una calle a la escritora Isabel Clara-Simó tras los homenajes durante el año

El Ayuntamiento de Alcoy honrará la memoria de Isabel Clara-Simó con una calle a su nombre en la ciudad que la vio nacer, tras los encuentros en torno a su obra literaria que se han sucedido a lo largo del año y que culminan en unos días. Una obra de teatro dedicada a la autora y una ruta por las calles que formaron parte de su libro “Julia” serán los actos principales en homenaje a la escritora fallecida hace cinco años pero muy presente para Alcoy.

Casi 400 personas han participado en las interesantes rutas literarias teatralizadas o acudieron a las exposiciones del Ivam en los que el legado literario de Clara-Simó ha recordado a los alcoyanos su obra y su vida.

Homenajes en diciembre

En la presentación de las últimas actividades del denominado “Any Isabel-Clara Simó”, la concejala de Cultura, Elisa Guillem, adelantó la próxima designación de una calle de la ciudad con el nombre de la artista que se materializará en unas semanas “porque es una de las grandes escritoras alcoyanas, que llevó el nombre de Alcoy por donde iba y porque se lo merece”.

“La Dependent” pondrá en escena el viernes, 12, una obra que se ha creado de manera específica para la literata con diálogos que indagan en su obra o sus vivencias. La cita será en el teatro Calderón a las 20:00 horas.

Antes, a las 18:30 y en el Ivam CADA se llevará a cabo un coloquio que reunirá a su hija, Cristina Dalfó Simó, profunda conocedora de sus escritos; Carles Cortés, catedrático de Filología Catalana de la UA; y María Ángeles Francés, profesora de la UA y miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. En este encuentro se conversará en torno a su figura, que no sólo abarcó los libros sino el periodismo o la pintura y la música.

Ruta teatralizada

El sábado 13, se efectuará una ruta muy especial, ya que es la última que recorre las calles de Alcoy con una visita teatralizada por la Escuela Municipal de Teatro y que tiene como fondo la novela “Julia”. La visita comenzará en el templete de la Glorieta.

Y es que Clara Simó ha sido una figura “poliédrica” tal como la definió el comisario de sus exposiciones en el Ivam Jordi Tormo, donde aún se puede asistir a la muestra “Col·lecció i Llegat”, que contiene parte de su colección artística así como objetos personales.

En total han sido 15 actividades para conmemorar el año dedicado a Isabel-Clara Simó, autora de libros como Julia o Alcoy-Nueva York y que fue galardonada por los principales premios de la literatura catalana.

En 2013 recibió las distinciones de Hija Predilecta y Medalla de Oro de la Ciudad, la primera mujer en recibirlas. Una alcoyana comprometida que, como destaca Elisa Guillem, «merece todo nuestro reconocimiento».